Camellón de la 14 agoniza cada día

Lo que antes fue catalogado como la nueva zona rosa de Neiva, ubicada en el Camellón de la Calle 14, hoy poco a poco está desapareciendo. Las grandes inversiones que en su momento se hicieron por parte de los propietarios de los locales y que dieron vida a un lugar dedicado exclusivamente para la diversión nocturna, están a punto de perderse, pues el 80 por ciento de los establecimientos están cerrados.

Y esto obedece a los cumplimientos que viene dando la Administración Municipal, en el acatamiento de Acciones Populares interpuestas por la comunidad cercana al sector.

Los argumentos son varios: el ruido excesivo, las riñas, y las zonas de parqueo; situación que para ellos es un factor grande de inseguridad en el área residencial. Pese a que los locales donde funcionan estos centros de entretenimiento nocturno poseen el uso del suelo, nadie sabe qué pasará.

Proceso del Camellón de la 14

Tras las múltiples quejas que han venido dando a conocer los residentes de este sector, esta CASA EDITORIAL, habló con María Elsy Vidal Aparicio, Directora de Justicia de Neiva, quien contextualizó cómo va el proceso del Camellón de la 14 de la capital opita.

“Desde el año pasado que yo llegué a esta dirección me encontré con 7842 procesos de diferentes sectores de la ciudad, procesos policivos y de la ley 232 del 95 -que en este momento se encuentra derogada por la ley 1801 del 2016- y todo lo relacionado con las obras urbanísticas en la ciudad; le hemos dado prioridad a la gran mayoría de procesos que han venido generando problemáticas en la ciudad como es la invasión del espacio público por el tema del ruido. Ya se han cerrado prácticamente todos estos establecimientos porque eran muchas las quejas que llegaban a la Dirección de Justicia; aparte de eso, existe una acción popular que instauraron los vecinos del sector, en la cual solicitan el cierre de los mismos, se les llamó la atención y se les hizo un requerimiento donde se les decía a ellos lo que tenían que hacer con sus establecimientos, en principio era insonorizarlos y no podían estar ocupando el andén; además los vehículos que llegaban a dichos establecimientos tenían que ser ubicados en parqueaderos para que no obstruyeran el paso en este sector”, contextualizó la Directora de Justicia de Neiva.

Continúan los procesos de clausura

Viendo el proceso que ha trabajado la Dirección de Justicia, este medio de comunicación pudo establecer que de los 16 establecimientos que se encontraban anteriormente en dicho sector, solo quedan tres. El ente gubernamental manifestó que estos locales se encuentran en proceso de ser clausurados.

“Tenemos los procesos de los establecimientos que quedan en este sector y le estamos dando celeridad, sin violar los derechos de las etapas procesales que tiene cada persona al defender sus derechos”, aclaró Vidal Aparicio.

Así mismo, la Directora de Justicia recalcó que gracias a los operativos que han realizado, se ha connotado que se están acabando las inconformidades que antes había en dicho sector.

“Prácticamente eso ya se ha acabado, en los operativos que hemos realizado los fines de semana encontramos muy solo ese sector, entonces ya ni los vendedores informales se ubicaban en este lugar, son muy pocos los que asisten a vender sus productos porque ya no les están generando la misma rentabilidad que tiempo atrás generaba, cuando estaban todos estos establecimientos abiertos”, agregó María Elsy Vidal Aparicio.

El caso de Guapanela

En el caso del establecimiento Guapanela que actualmente se encuentra abierto en el Camellón de la 14, la Dirección de Justicia aclaró a este medio de comunicación cómo va el proceso.

“El establecimiento Guapanela tiene dos procesos en la Dirección de Justicia, uno es porque ellos construyeron sin licencia y debido a eso se le inició el proceso donde se le instauró una multa y ya se les dio un plazo determinado para que ellos mismos hagan la demolición del mismo. Si no lo hacen entraríamos nosotros con espacio público a hacer la demolición y obviamente tendrían que pagar la multa que se le ha impuesto en esta construcción. Se le dio un plazo hasta el 30 de junio para realizar la demolición”, manifestó la Directora de Justicia.

Parte de tranquilidad

Ya viendo cómo ha trabajado la Dirección de Justicia para poder dar parte de tranquilidad a los residentes de este sector de Neiva, María Elsy Vidal Aparicio, expresó que continuarán los operativos para atacar la invasión del espacio público en el microcentro de Neiva.

“La comunidad se ha dado cuenta del trabajo que venimos realizando nosotros desde el año pasado en la Dirección de Justicia, se han visto los resultados, ahora se está trabajando con el tema de espacio público donde estamos haciendo un trabajo duro en el microcentro de la ciudad, porque prácticamente estamos invadidos”, concluyó la Directora de Justicia.

Teniendo en cuenta el proceso que se lleva por parte de las autoridades de la ciudad hacia el Camellón de la 14, se espera que culminando el año 2017 las problemáticas de este sector se terminen.