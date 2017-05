Implementación de acuerdos de paz, una lucha grande de las FARC: Iván Márquez

César Pérez Rojas

Diario del Huila

El tema central del conversatorio que fue liderado por Iván Márquez y Jesús Santrich, miembros del equipo negociador de las FARC EP, se centró en los alcances, obstáculos y compromisos necesarios para poder llegar a una implementación de los acuerdos de paz de La Habana, en donde los negociadores enfatizaron que debe existir una simultaneidad e integralidad por parte de ambas partes, para poder alcanzar los objetivos esperados, algo que todo el país espera y anhela en el camino de conseguir una paz estable y duradera.

Lo más difícil no fueron los 5 años de diálogos

Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, quien tuvo la vocería del conversatorio en compañía de Seusis Pasivas Hernández alias ‘Jesús Santrich’, explicó de forma destacada que en la implementación de los acuerdos de paz lo más difícil no fueron los 5 años de negociación con el gobierno en La Habana, en donde se trabajó muy fuerte en todos los puntos para poder entregarle al país un acuerdo final de paz, sino poder hacerlo realidad, ya que esta implementación tiene varios niveles en donde se han sufrido varios tropiezos, que datan desde que la contraparte sometió a una consulta que no era conveniente para el país, debido a que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, al estar por encima de todo en la vida de las personas.

La implementación de los acuerdos tiene varios niveles, uno de ellos es la parte normativa, en la cual se viene trabajando desde hace más de tres meses y que tiene como objetivo tomar el contenido o parte del acuerdo, para convertirlos en normas por medio de actos legislativos o decreto presidencial, dado que se requiere la modificación de la constitución, en donde se han hecho avances como la ley de amnistía, lo que dejó satisfechos a las FARC.

El problema como el mismo Iván Marqués expresó, es que actualmente esta ley no ha funcionado, en el sentido que en el momento en que se aprobó la ley de amnistía, debieron haber salido cerca de 4000 guerrilleros –al igual que la contraparte- de las diferentes cárceles del país, algo que no se ha cumplido a causa de que se han presentado muchos problemas que les hacen sentir que no tienen lo que ellos denominan Seguridad Jurídica.

Otro punto en el que enfatiza mucho el gobierno es en la dejación de armas, en lo cual las FARC han reiterado la determinación de transformar la lucha armada y convertirse en un partido político legal, en donde a veces han sentido que lo que se quiere por parte de varios sectores es “poner en cabeza de plata” su elegibilidad política y que no participen en las diferentes elecciones, lo cual es algo incoherente ya que si se piensa en un proceso de paz y en la participación en política, no tiene sentido que no se les vaya a dar la posibilidad de ingresar a las diferentes corporaciones públicas, pero esto es algo que afortunadamente se ha ido superando.

Calendario para la dejación de armas

Iván Márquez expresó que el calendario está vigente y dice que en el día D+90 lo cual significa 90 días después de la entrada en vigor de los acuerdos, las FARC harán el depósito del 30% del total de sus armas, a lo que sigue el D+120, el otro 30 % y el D+150 el otro 40%, 120 y 150 días después respectivamente. Es ahí en donde se han dado una serie de problemas de varios sectores en el sentido que faltando pocos días para la primera fase de la entrega, que ocurrió el 1 de marzo, exigieron que ya debían cumplir con lo pactado, a lo que ellos contestaron que no estaban interesados en dilaciones ni condicionamientos, pero que debido a que no existe seguridad jurídica, se iban a tomar un tiempo prudencial para iniciar con esas medidas y que le iban a dar un tiempo al Gobierno Nacional, para que cumplan con sus compromisos en cuanto a la implementación de la ley de amnistía previamente señalada.

“El compromiso que nosotros tenemos es entregarle 900 caletas a la Organización de Naciones Unidas, de las cuales 500 contienen materiales de guerra inestables, explosivos, y las otras, armamento; pero para ello necesitamos que el gobierno actúe de forma simultanea e integral a nosotros, en el sentido que libere a los integrantes de las FARC, para que así en los tres meses pactados con un gran esfuerzo por parte tanto de nosotros como de la ONU, se puedan empezar a recoger las armas” expresó Iván Márquez.

Ley de amnistía

El problema con este referente es que según lo que dicen las FARC, luego de que se promulga la ley de amnistía y el presidente de la república la refuerza con un decreto. Los jueces de ejecución de pena no han querido cumplir y han entrado en lo que ellos denominan una asonada o rebeldía, e incluso han llegado a exigir dinero arguyendo que necesitan logística para poder exigir las órdenes de excarcelación. “Hemos estado hablando con el Consejo de la Judicatura y con la Fiscalía sobre ese tema, se nos dijo que el lunes de pascua se iba a producir una cascada de excarcelaciones, cosa que nunca sucedió, pero también se han presentado temas importantes con la Justicia Especial de Paz, algo que va a solucionar ese problema con los jueces, ya que esta actitud obstruccionista de la ley tiene sus consecuencias, porque acá el único camino es expedir las ordenes de libertad y esperamos que esto se cumpla.” Expresó Iván Márquez.

Suspensión de algunas órdenes

Por otra parte, manifestó con agrado que la Fiscalía General de la Nación ha expedido ya varias suspensiones de órdenes de captura para algunos miembros de la FARC, que tienen tareas dentro del proceso de paz, y se tiene dispuesto suspender en el menor tiempo posible las de los integrantes de la pedagogía para la paz, las cuales son 60 a nivel nacional y 360 a nivel rural, para que puedan desplazar por todo el territorio nacional.

Se ha tenido una discusión con el gobierno, ya que se entendía que una vez la guerrilla iniciara la marcha de los distintos bloques y frentes hacia las zonas veredales, inmediatamente el gobierno haría el levantamiento en todo el país. Lo que se piensa es que el acuerdo sea asimilado como algo especial, como una derivación del Derecho Internacional Humanitario, que quiere parar una guerra, sin embargo algunos miembros de la oposición expresan que no van a permitir que el país sea sometido a lo que se dijo en las mesas de La Habana, y que se convierta en una miniconstituyente, en donde todo lo que se diga sea implementado inmediatamente, “estos son compromisos internacionales, ya que se hizo una declaración ante la ONU, en donde se dice que el acuerdo final firmado entre las FARC y el gobierno, debe ser remitido por el secretario general de las Naciones Unidas al Consejo General, en donde hay 15 embajadores y 5 potencias, para que se adjunte a la resolución 2261 del 25 de enero de 2016, volviendo así vinculante el acuerdo”.

Unidad especial contra el paramilitarismo

Un problema grave que han visto las FARC es que las zonas que se han ido dejando están siendo ocupadas por grupos paramilitares emergentes y no ocurre nada, por lo cual han señalado con vehemencia que se dé paso a concretar el compromiso adquirido en La Habana, que consiste en la creación de la Unidad Especial de la Lucha contra el paramilitarismo, la cual no ha prosperado según él, por la falta de entendimiento de algunos agentes del estado que pensaron que esta lucha contra el paramilitarismo por medio de esta unidad iba a sustituir a la Fiscalía en sus funciones, cosa que no es así, sino algo subsidiario y complementado a las funciones del ente acusador y que va a actuar como un equipo independiente de la Fiscalía.

Debido a esto, se dijo que no podían existir unidades autónomas respecto a la autoridad del Fiscal General de la Nación, y que si esto ocurría el proceso se iba a asfixiar. “La pregunta es que teniendo en cuenta toda esta cantidad de compulsas, por qué ellos no han actuado y precisamente por qué la Fiscalía tampoco lo ha hecho. Es porque nosotros hemos propuesto que se cree esta Unidad especial” indicó Iván Márquez.