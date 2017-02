Sentido adiós a ‘Ángelo’ en Garzón.

Por Guillermo León Sambony

Diario del Huila, Garzón

En medio de un masivo acompañamiento especialmente de la comunidad LEGTBI, del municipio fue sepultado ayer en Garzón, Luis Ángel Ramos, el popular Ángelo, el estilista asesinado el jueves anterior en esta población de un tiro de escopeta.

Antes de llevar el cadáver a la misa exequial en la catedral Diocesana, una nutrida caravana con el féretro a bordo recorrieron varias calles centrales del municipio pidiéndole en alta voz a las autoridades judiciales una exhaustiva investigación para que el crimen del reconocido estilista no se vaya a quedar en la impunidad.

“El homicida, viene argumentando una gran cantidad de falsedades para evitar que le caiga el peso de la justicia por el crimen de Ángelo, e inclusive se está haciéndose pasar por.

Nosotros estaremos muy atentos del proceso y no descansaremos hasta que la ley no condene a este miserable que a sangre fría asesino a una persona que no le hacía mal a nadie” señaló un miembro de la comunidad LGTBI, que acompañaba el desfile sepulcral.

El homicida Davinsón Steven Erazo, compareció ante un juez de garantías a en la noche del jueves anterior donde tras las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medidas fue acusado del delito de porte ilegal de armas y cobijado con medida de aseguramiento intramural.

En la mañana de hoy Davinsón Steven, volvió a comparecer al palacio de justicia de Garzón a audiencias de rigor, donde no se acogió a sentencia anticipada por el crimen de Ángelo, y un fiscal de la Uri de Garzón, lo acusó del delito de Feminicidio, tras demostrar la tipicidad de este delito con la identidad de género de Luis Ángel Ramos, el popular Ángelo.

Por este delitoDavinsón Steven Erazo, podría pagar entre 500 y 600 meses de prisión. Una vez terminada la segunda audiencia el acusado fue trasladado por guardianes del Inpec, a la cárcel las Mercedes de Garzón.