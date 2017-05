Uribe pidió perdón a las madres de falsos positivos de Soacha

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había sido citado el viernes 5 de mayo a una diligencia de conciliación con las madres de Soacha, les pidió perdón en un comunicado publicado ayer seis de mayo en su cuenta de Twitter. Uribe, quien no asistió a la cita, expresó: “Siempre he asistido a las audiencias convocadas por la Corte”.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia le dio un ultimátum para conciliar con las madres de los falsos positivos de este municipio, pues la del cinco de mayo, no fue la primera audiencia a la que Uribe no asistió, lo cual ha sido calificado por las víctimas como un irrespeto.

La citación se da por un trino que publicó Álvaro Uribe Vélez en el año 2015 en el que afirmaba que los hijos de estas madres eran “unos delincuentes”, a lo cual, en el comunicado, Uribe Vélez anota: “En el mensaje de Twitter repetí lo que dije como Presidente, que corresponde a lo que escuché”.

El proceso inició desde 2015 cuando las madres lo demandaron por injuria y calumnia porque, además, en los mensajes de Twitter, Uribe también anotaba que ellas habían protegido a sus hijos, a quienes señaló de estar involucrados en actividades ilegales.

A la audiencia convocada para el cinco de mayo, Uribe Vélez envió a su abogado, Juan Felipe Amaya, quien expresó que el expresidente ha estado muy atento al tema. Las madres, por su parte, exigieron que no se les revictimice y que se les respete.

El último trino de Uribe para referirse a este tema en 2015, expresaba: “En reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no es excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”.