Atlético Huila cayó en Neiva y se aleja de la clasificación

Por: Jhoan Sebastián Salazar Cerón

Luego de dos victorias consecutivas por Liga, Atlético Huila buscaba una victoria que le permitiera acercarse al selecto grupo de los ocho. Por su parte, Atlético Nacional, único invicto de la Liga Águila quería seguir sumando triunfos. El primer tiempo inició con dominio de pelota por parte de ambos equipos. Los locales no fueron precisos a la hora de generar jugadas ofensivas y en algunos tramos del partido se les vio ansiosos por llegar al arco rival. El equipo ‘verdolaga’ hacía lo suyo, cuando tenía la pelota la manejaba de banda a banda, teniendo mucha paciencia para encontrar los espacios que le permitieran llegar con claridad al pórtico defendido por Breiner Castillo.

Al minuto 19 de la primera mitad, una mala entrega de Jorge Ramos, se la sirvió en bandeja de plata a Arley Rodríguez. Este hizo una gran jugada individual, dejó a dos rivales en el camino y con un remate de media distancia decretó la apertura del marcador para el conjunto dirigido por el profesor Reinaldo Rueda.

Después del gol, Atlético Huila por algunos momentos del compromiso mostró buen fútbol, siendo un equipo dinámico, pero a la vez careciendo de la profundidad necesaria para haber conseguido el empate. Eddie Segura tras un tiro de esquina tuvo la igualdad, pero la defensa de Nacional salvó sobre la línea impidiendo el gol de los locales. El elenco ‘auriverde’ siguió buscando pero la ansiedad les jugó una mala pasada y terminaron cometiendo errores en el frente de ataque. Nacional se dedicó a esperar, plantando bien su doble línea de cuatro y teniendo orden en zona defensiva. La primera mitad concluyó 1-0 a favor de Atlético Nacional.

El segundo tiempo, se vio a otro Atlético Huila. Se observó a un equipo con más actitud y con ganas de querer empatar el partido. En los primeros 10 minutos, las acciones fueron del equipo local, sacando como figura al arquero Cristian Bonilla. Atlético Nacional poco a poco se fue acomodando en la cancha, tanto así que al minuto 14 tuvo para aumentar el marcador, pero el arquero Breiner Castillo evitó la caída de su arco y mantenía al Huila con vida en el compromiso.

Las mejores llegadas del conjunto huilense llegaron de pelota parada. Sobre los 16 minutos, un remate de tiro libre de Sergio Almirón se estrelló en el travesaño. Después de los 20 minutos, los dirigidos por el profesor Jorge Vivaldo tomaron el control del partido, manejaban la pelota e iban en busca del empate. Sin embargo, el equipo de ¾ de mitad de cancha hacia adelante no estuvo claro, no hubo creación de juego en ése sector del campo, el pelotazo siempre fue la opción para que el Huila se acercara al arco rival. La mejor jugada individual del partido la hizo Carlos Robles, dejó a tres jugadores en el camino y con un remate espectacular de media distancia sacó como figura al arquero Cristian Bonilla, este último mandando la pelota al tiro de esquina.

Atlético Nacional ya sobre los minutos finales del compromiso, tuvo el segundo, pero nuevamente el arquero ‘Opita’ evitó el 2-0 en contra. Los locales insistieron hasta el final, pero no pudieron conseguir el tan anhelado empate.

El jugador del Atlético Huila Elvis Perlaza hizo un análisis general del juego, “desafortunadamente con un error nuestro nos terminaron cobrando. Ellos en todo el partido llegaron en dos oportunidades y nos convirtieron una. Nosotros no estuvimos finos en el primer tiempo, pero en el segundo manejamos la pelota, creamos opciones de gol pero desafortunadamente el balón no quiso entrar. El arquero de ellos fue fundamental, tuvo tres atajadas esenciales pero así es el fútbol. Ya nos queda seguir trabajando, pensar en el próximo partido y ser conscientes que ya no tenemos margen de error”, manifestó el jugador.

Con este resultado, Atlético Nacional sumó su séptima victoria consecutiva y continúa invicto en la Liga con un registro de 11 victorias y 2 empates. Además, es el líder del fútbol colombiano con 35 puntos. Por su parte, Atlético Huila volvió a ceder terreno de local y se quedó con 15 puntos y se ubica en la posición 15 del campeonato.

El siguiente compromiso del Atlético Huila será en condición de visitante ante Millonarios, partido que se disputará el domingo 30 de Abril a partir de las 4 de la tarde. Mientras que Atlético Nacional jugará el sábado 29 de Abril a las 6PM en el estadio Atanasio Girardot ante Once Caldas de Manizales.