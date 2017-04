Huila ya cuenta con su sexto maestro FIDE

Por: Jhoan Sebastián Salazar Ceron

Jason Bolívar es un huilense de 28 años de edad. Desde los 12 años se dedica al juego del Ajedrez, siendo este deporte una pasión para él. Después de muchas competencias, hoy se dedica a enseñar trucos a chicos Y chicas que quieran aprender de esta disciplina. Hace pocos días cumplió uno de sus sueños como profesor y deportista, siendo el sexto huilense en ser catalogado como maestro FIDE.

Él en dialogo exclusivo con el Diario del Huila nos cuenta qué significa ser maestro FIDE, “ser maestro FIDE es un título que otorga la Federación Internacional de Ajedrez, el cual es un reconocimiento a la labor que se realiza en la enseñanza y práctica de este deporte a nivel competitivo. Este título me lo otorgan gracias a los buenos resultados que obtuve en un torneo que se realizó en La Dorada, Caldas. Esta consagración lo certifica a uno como maestro en cualquier lugar del mundo, entonces para el deporte en el Huila es muy bueno, saber que el deporte sigue creciendo no solamente a nivel nacional, también poco a poco vamos a ser reconocidos a nivel mundial”, dijo.

Gracias a este título, son muchos los retos que se le vienen al profesor Jason Bolívar a nivel personal, siendo el Panamericano en Ecuador uno de ellos, “aún estamos por confirmar la fecha pero seguramente estaremos representando al departamento del Huila y a Colombia en el Panamericano que se realizará en Ecuador. En el mes de Marzo quedé subcampeón de un torneo nacional y fui acreedor de un cupo para esta competencia, en donde el nivel de exigencia será mucho mayor porque enfrentaré a deportistas de talla internacional, entonces desde ya nos estamos preparando para dejar el nombre de nuestro departamento y del país en lo más alto”, recalcó.

Es un orgullo que el Ajedrez en el departamento del Huila siga creciendo tanto en profesores como deportistas. Con este título logrado por el profesor Jason, ¿Cómo va a beneficiar él al departamento siendo uno de los seis maestros FIDE? “Va a ser un reto muy grande para mí a nivel personal con este ascenso que he tenido en mi carrera, pero lo que tengo claro es que no voy a darle la espalda a la Liga de Ajedrez. Seguiré dando conferencias, clases en colegios y Universidades a personas que quieran aprender de este deporte. El objetivo mío es beneficiar a todos mis estudiantes tanto en recintos educativos como en la Liga de Ajedrez. Va a ser gratificante porque los chicos y chicas estarán seguramente conformes porque saben que están recibiendo clases de un maestro titulado. Entonces esto a nivel personal es un orgullo no solamente para mí sino también para los que reciben mis enseñanzas, ya que ellos años más tarde Dios mediante cuando estén en competencias regionales o departamentales, se acordarán de todas las prácticas que tuvimos y pondrán en la mesa todas las habilidades aprendidas”, exclamó.

Pero no solamente los estudiantes que maneja Jason podrán disfrutar y aprender de los consejos de él. Todos los niños del departamento del Huila tienen el espacio para interactuar y recibir enseñanzas de una persona que ha estado por más de 15 años en el mundo del Ajedrez.

Jason lidera el evento “Gran Prix de Ajedrez”, organizado por la Fundación Social Utrahuilca, el cual todos los sábados se encarga de recibir niños de todas las edades para que aparte de participar en una competencia sana, aprendan de este deporte y en un futuro ser grandes profesionales en este deporte, “invitación cordial a todas las personas que quieran aprender del Ajedrez para que participen en este evento del Gran Prix, el cual realizamos todos los sábados en centros comerciales como el San Pedro Plaza o el Santa Lucía a partir de las 3 PM. Ahí estaré dispuesto a recibir niños que quieran mis enseñanzas, que quieran mis consejos, que quieran saber los trucos de este deporte”, finalizó.

El nuevo maestro FIDE continuará con su preparación de cara a próximos torneos nacionales, pero lo más importante será el Panamericano en Ecuador aún con fecha por confirmar, en donde espera representar de gran forma al departamento del Huila y a nuestro país.