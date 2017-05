A punta de tutela, clama atención médica para su hijo

Claudia Ortiz

Diario del Huila

Johan Camilo García Garzón, es un menor de seis años de edad quien nació con trastorno de autismo y que debido a su estado de salud, requiere tratamientos y atención especializada de manera urgente. Su madre trabaja como auxiliar de farmacia en Colsubsidio y a diario se ve afectada por la atención que el menor requiere.

El año pasado la EPS estaba brindándole las terapias necesarias y en ese tiempo Johan García había demostrado algunos avances para su proceso, pero desafortunadamente las terapias fueron canceladas y desde entonces ha tenido diversos inconvenientes que le han impedido continuar las terapias que venía recibiendo mi hijo en una IPS que se llamaba ESCO, esa IPS se acabó con el proceso, porque Cafesalud no pagaba y era de Cartagena, entonces terminó el contrato, eso pasó ya hace aproximadamente un año y desde ahí en adelante mi hijo no ha vuelto a recibir ni una terapia”, afirmó la madre del menor, Sandra Milena Garzón Perdomo.

Frente a la problemática con el estado de salud del menor, Sandra Garzón, madre del pequeño, ha interpuesto tutelas, las cuales han fallado a su favor. Fue así como Cafesalud les dio paso con los tratamientos con la IPS llamada Pastos, pero esta IPS no cumple con la especialidad que Johan Camilo necesita para avanzar con su tratamiento. Luego, la EPS se vio obligada a realizar un anticipo con la IPS Crecer, pero resultó que esta IPS tampoco cumple con los requisitos que él necesita para los tratamientos.

Requisito para tratamiento

Las IPS que Cafesalud ha delegado para este caso, debería estar certificada en el protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta para de atención integral de niños y niñas con trastorno del aspecto triste y de aspecto autista, para que quienes padecen el trastorno puedan avanzar y obtener logros en las terapias especializadas y personalizadas. De lo contrario no se podría realizar el proceso que se necesita como se ha venido presentando.

Negación



La IPS Optimus cumple con los requisitos necesarios para poder realizar el tratamiento del menor, pero Cafesalud asegura que el costo es bastante alto, por lo tanto no se hace la contratación y manifiesta que por el momento no hay nada que se pueda hacer, ya que se encuentran en liquidación.



“Yo ya puse tutela, y ahora me tocó poner un desacato contra Cafesalud, ya la otra semana me sale el fallo con el cual obligan a la EPS a que le presten un servicio de calidad a mi niño, contratando con la IPS que sí presta los servicios para los niños autistas, esta es la tercera vez que interpongo la acción de desacato ya que en el juzgado me lo niegan y pues espero que esta vez no me la nieguen, porque actualmente el niño no controla esfínteres, no habla, no es capaz de comer solo, no obedece las órdenes, la puerta de la calle debe permanecer cerrada porque en cualquier momento sale corriendo, él no mide peligros. Es un niño que depende de un cuidado permanente y atención absoluta”, aseguró Sandra Garzón.

Responsabilidad de Cafesalud

Tras conocer el caso que padece el menor y su madre, esta mujer expresó a Diario del Huila, que los únicos responsables por este mal procedimiento que vienen solicitando desde hace más de un año a dicha Entidad Prestadora de Salud.

“Todas estas falencias son de responsabilidad de Cafesalud, porque esta EPS hace contratación con estas IPS y no están cumpliendo con lo requerido, por eso es que yo no lo llevo a las terapias”, contextualizó la mujer.

Imposibilidad al estudio

No solo este menor viene padeciendo afectaciones en su entorno de salud, por su padecimiento de trastorno de autismo, el círculo social de este infante y su familia se ha venido afectando, es así que ya con seis años de edad el menor necesita un proceso educativo, que no se ha podido ir cumpliendo por el pésimo servicio que la EPS Cafesalud le ha venido prestando.

“El niño no estudia porque necesita un acompañamiento y eso es otro proceso que es muy largo, porque la EPS no ha querido darlo, he tratado de ponerlo a estudiar, pero no he podido, porque él debe tener acompañamiento; en la IPS donde estábamos que era ESCO, ya le iban a dar el acompañamiento, pero preciso Cafesalud canceló el contrato con ellos”, aseveró la mujer afectada.

Conociendo el calvario que ha venido sufriendo esta mujer quien es madre de otro menor de 17 años de edad, les exige a las autoridades competentes una acción inmediata para poder llevar a cabo el proceso debido hacia el tratamiento de su hijo de seis años.