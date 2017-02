Educando al Huila

Jairo Castaño Eslava

Fotografía

Catalina es una mujer sencilla, precisa y muy especial. Tiene una particular disposición para las manualidades. Todo lo que hace es divino, pinta, y decora de manera original. Es educadora, lleva 22 años de vida profesional y ha tenido que ver con la formación académica de muchos huilenses. Es licenciada en Educación Preescolar y especialista en Comunicación y Creatividad para la Docencia, y es Magister con énfasis en Currículo, gestión y evaluación.

Ella es una mujer sincera, a la que le encanta la buena mesa, ama a su hogar, una palabra que la define es discreción. Ella es hoy nuestra invitada a MUY PERSONAL.

¿Cuál ha sido el momento mas emotivo a lo largo de este tiempo que lleva como educadora?

El desarrollo de actividades educativas ha estado siempre presente en mi vida, he tenido la fortuna de ser docente de aula en los ciclos de educación preescolar, básica, media, educación superior a nivel de pregrado y posgrado, asesora pedagógica de diferentes proyectos de atención integral a primera infancia, además de ser investigadora activa en este campo, pero para mi, la posibilidad de consolidar mi proyecto educativo en el Colegio Rincón de la Expresión, me llena de orgullo y satisfacción. Este es el oxigeno diario que me permite mantenerme actualizada en lo relacionado al campo educativo, me ha dado la experiencia que utilizo cuando participo en la formación de futuros maestras o maestros en ejercicio y me da la felicidad de saber que soy parte de quien contribuye en la construcción de los proyectos de vida de niños y niñas para los cuales aprender es un placer.

¿Qué le gusta de vivir en Neiva?

Neiva es mi ciudad, me ha dado la posibilidad de desarrollarme personal y profesionalmente. Pienso que es una ciudad que presenta en este momento múltiples posibilidades de desarrollo en diferentes campos. En el ámbito educativo, me gusta que cada vez con mayor fuerza encontramos alternativas diferentes para el desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes. Nuestra ciudad cuenta hoy con ofertas educativas públicas y privadas que le están apostando a desarrollar estrategias pedagógicas pertinentes a las necesidades e intereses de nuestros niños y niñas, pienso que esta es la vía para conseguir las transformaciones sociales que tanto queremos en nuestra región.

¿Qué planes tiene para el futuro?

Para el futuro espero contar con la fortuna de ver a mis hijas triunfar en todas las dimensiones de su vida. Espero poder sentirme satisfecha de hacer contribuido al máximo en todos los proyectos en los cuales he estado vinculada. Que me recuerden no tanto por lo que sé, sino por lo que aporté para que crecieran y se consolidaran. Para mí, la vocación de nosotros los maestros está en el contribuir en los proyectos de vida de otros.

¿Qué consejo le daría a la nueva generación de educadores?

Mi consejo sería que comprendan la importancia que tiene su labor en los proyectos de vida de sus estudiantes. Que lo que enseña el maestro no solo tiene que ver con lo académico, cada palabra, gesto o actitud esta haciendo parte de la vida de ese otro ser que se está formando y por esto hay que saberlas escoger muy bien cuando estamos dentro y fuera del aula de clase.

¿Qué le cae como anillo al dedo?

Un par de zapatos color camel, creo que salen con todo.

¿Qué le dice el nombre de María del Carmen Jiménez?

Es una mujer líder, comprometida y dispuesta a defender sus luchas. Me gusta su liderazgo y capacidad de gestión. Admiro su Liderazgo en la formulación de política pública para la mujer y la población en situación de discapacidad, entre otras.

¿Y el nombre de Aldemar Macías?

El Profe Aldemar es un hombre que lleva la labor en la sangre. Sabe escuchar y conciliar. Me gusta su compromiso y la apuesta que está haciendo para nuestros niños y niñas en edad preescolar.

¿Cómo es el Huila de sus sueños?

Sueño con un Huila que reconozca el valor que tiene por su diversidad, no solo en el aspecto natural, sino también, en su diversidad poblacional. Nuestra gente y sus talentos es lo mejor que tiene este departamento.

¿Qué personaje histórico le hubiera gustado ser?

Me gustan las mujeres guerreras, pienso que personajes como La Pola nos recuerdan la fuerza, el ímpetu y la importancia que hemos tenido las mujeres en la historia Colombiana.

¿A qué huilenses admira?

El Huila tiene figuras memorables y de gran reconocimiento para ser admiradas, pero para mí, Gloria Silva de Vanegas mi abuela ha sido la mujer que más me enseñó a entender que no necesariamente los seres humanos necesitamos ser iguales o pensar igual para vivir en comunidad y que esto hay que aplicarlo desde la familia.

Hábleme de sus hijas…

Mis hijas son el motor de mi vida, amarlas como las amo y aprender a respetarlas como mujeres con características, habilidades y sueños propios es mi mayor reto. Yo espero siempre ser para cada una de ellas la mamá que necesitan, el apoyo en el momento que lo esperan y la compañía justa en sus momentos de lucha y éxito.

¿Qué la pone furiosa?

La discriminación, pienso que la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad en lo humano nos cuesta mucho trabajo.

¿Cuál es su plato preferido?

Yo soy amante de los Sándwiches, podría vivir de ellos.

¿Y el postre?

No soy muy amante a los dulces, pero a un brownie con helado no le digo que no.

¿Qué vale su peso en oro?

Un abrazo de mi mamá

¿Qué talento le gustaría tener?

Ser bailarina, admiro este talento y me encantaría poder tenerlo.

¿En otra vida qué haría?

Creo que en otra vida escogería recorrer mas el mundo, pienso que viajar y conocer otros lugares enseña mucho.

¿Qué debe tener un buen maestro?

Astucia para saber la palabra, el impulso, el comentario y la palmada de aliento que su estudiante necesita en su proceso de aprendizaje en el momento indicado.

¿Y una buena persona?

La capacidad de ponerse en el lugar de otros.

¿Qué la obsesiona?

La organización, mis hijas dicen que soy la loca de las listas. Me gusta planear mis actividades para ser lo mas eficiente posible en mi trabajo.

¿Cuál es su mayor frustración?

He tenido la fortuna de contar con grandes apoyos en mi vida para conseguir las metas que me he propuesto, podría decir que mi frustración hasta hoy es no haber podido conocer lugares y culturas que anhelo visitar.

¿A qué le tiene miedo?

A no ver mis hijas crecer, no poder ver que alcancen sus sueños.

Si fuera el último día de su vida , ¿cuál sería su deseo final?

Mi deseo seria poder irme con la tranquilidad de haber dejado una buena huella en todas las personas con las cuales he tenido relación ya sea familiar o profesional, quiero que me recuerden con una sonrisa en el rostro.