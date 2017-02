El amor sorprendió a Claudia León

Diario del Huila

La reconocida y exitosa empresaria de eventos y conciertos Claudia León eligió una vez más ser feliz. Después de chismes, rumores y especulaciones, por primera vez y de manera oficial rompe el silencio frente a una de las decisiones más trascendentales de su vida; Claudia se casó el pasado fin de semana con el Ingeniero Civil Sergio Andrés Quintana, secretario de vías e infraestructura del actual gobierno municipal de Pitalito.

Mucho se ha dicho, y aunque es su vida personal, Claudia responde y comparte detalles exclusivos de este capítulo de felicidad y tranquilidad absoluta con sus paisanos, los mismos que han seguido su importante y ascendente carrera profesional como empresaria de eventos en el Huila, Colombia y el mundo.

Claudia cómo está, ¿Con grandes cambios empezó el 2017?

Diego así es, estoy en un momento de mi vida muy especial, para mí siempre la prioridad es buscar la felicidad, finalmente a eso vinimos al mundo.

¿El matrimonio fue una noticia que sorprendió al público huilense?

(Risas) claro, es normal, hay cosas y temas que pertenecen a la vida privada e íntima de cualquier ser humano, y esto nadie lo sabía, fue una noticia sorpresiva para la gente, pero una decisión que tomé hace más de un mes. Hay ciclos que se cierran y mucha gente en el mundo, a pesar de que no es feliz deciden continuar una relación sentimental o un matrimonio por conveniencia, interés, resignación, miedos sociales o simplemente porque les toca y punto, yo pienso diferente, uno debe actuar en sintonía de aquello que lo hace feliz, por eso tomé esta decisión, puedo decirles que me siento muy tranquila, plena e inmensamente feliz.

¿Qué pasó con su anterior pareja?

Solo tengo palabras de gratitud, durante muchos años también construimos una importante relación profesional y laboral y reitero solo tengo palabras de gratitud, aprendí mucho de él y bueno sabemos que así es la vida.

¿Sintió miedo al tomar esta decisión?

No, nunca. Siempre he sido muy clara con lo que quiero para mi vida, eso aplica en el ámbito profesional, personal y familiar, soy una mujer seria, madura y cada paso que doy no es en falso, al contrario lo doy con la certeza de estar más cerca a esa felicidad soñada.

¿Quién es su nueva pareja?

Se llama Sergio Andrés Quintana, es oriundo también de Pitalito, un hombre trabajador, disciplinado, excelente hijo y miembro de familia. Es el actual secretario de vías e infraestructura de Pitalito, cuenta con importantes resultados en su gestión. Es un hombre maravilloso, un caballero que me enamoró y bueno decidimos dar juntos este paso.

¿No fue muy apresurada la decisión?

No, como dice mi amigo Juanes la vida es un ratico y debes hacer solamente lo que te llene y complemente. Desde niña mi objetivo de vida fue ser feliz, hago lo que me gusta y siempre voy de la mano de Dios y cada momento es guiado por él, cuando las decisiones traen paz y tranquilidad, sabes que son las decisiones correctas.

¿Cuándo fue el matrimonio?

El pasado sábado en Pitalito

¿En qué lugar y quienes asistieron?

Fue en la Finca San Florencio del ex senador de la república Álvaro Ramón Escobar Parra, asistieron solamente 30 personas, los padres de Sergio, familiares y amigos cercanos de los dos.

Las palabras del esposo

Durante el matrimonio Sergio Andrés Quintana, el esposo de Claudia León compartió unas sinceras y emotivas palabras. En exclusiva se las presentamos.

“Claudia Jimena León Echeverry hoy quiero decirte que he conocido a una de las mujeres más especiales del mundo, sin duda tú llegaste a mi vida y me cautivaste con un sin número de actitudes y sensaciones que enmarcan el amor de dos seres humanos, por eso he decidido contraer matrimonio contigo para amarte, honrarte, respetarte y forjar un futuro al lado tuyo, un futuro lleno de bendiciones y triunfos, donde verdaderamente prime el amor y la prosperidad y sobre todo la confianza en Dios para buscar lo que hemos querido que es la felicidad, porque donde hay amor, hay felicidad, donde hay felicidad hay paz y donde hay paz todo se puede y por ende también se pueden vencer barreras y obstáculos que el mismo ser humano pone , por eso quiero darte este símbolo, un símbolo, porque mi amor va dentro de mí, será el símbolo que vas a portar por siempre, dos corazones que son nuestro amor para toda la vida, te amo Claudia”

Hablemos ahora del trabajo….¿Cómo van los conciertos?

Muy bien, gracias a Dios con el éxito, bendición y calidad que tienen todos mis espectáculos, trabajando fuertemente para el concierto de este 25 de marzo con Ana Gabriel en Bogotá, será un evento inolvidable en todo sentido, puesta en escena, sonido, luces y logística; de hecho muchos paisanos huilenses han confirmado su asistencia y bueno allá nos veremos si Dios quiere.

¿Y San Pedro?

También con todo listo, en unos días les contaré del show de este año, en el marco del desfile en traje de baño con las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco, evento que sigue estando a mi cargo, además de otras sorpresas que estamos preparando, entonces gracias a Dios viene mucho trabajo.