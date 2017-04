En el pasado éramos más tolerantes hacia la paz: Jorge Eduardo Géchem

Jhon Freddy Figueroa

Diario del Huila, Política

“Vamos a trabajar por la paz de Colombia, ha contribuir y colocar nuestro granito de arena en pro de la consolidación del proceso de paz”, fueron una de las tantas palabras con la que el ahora senador Jorge Eduardo Géchem Turbay iniciara su trabajo legislativo luego de asumir oficialmente la curul ante la pérdida de investidura de Carlos Enrique Soto, ordenada por un fallo del Consejo de Estado.

El ‘jefecito’ como lo conocen algunos de sus amigos cercanos no solo en el Huila sino también en otras regiones de Colombia tiene amplia experiencia en el legislativo dado que ya había sido representante a la Cámara y senador de la Republica, esta última en el año 2010.

En dialogó con esta Casa Editorial, Jorge Eduardo Géchem aseguró que con su llegada hará todo lo posible por contribuir con la agenda que adelanta el Congreso, incluida la paz en un momento trascendental para Colombia en el que se están silenciado miles de fusiles de un proceso que redunda en tranquilidad para los huilenses.

Reitero que volverá al ‘ruedo’ político para revalidar su curul, además de trabajar en bloque con la clase parlamentaria de la región para fortalecer el trabajo de los alcaldes para la gestión de proyectos ante el Gobierno Nacional y anuncio que el Partido de la U en el Huila, ya viene trabajando para tener excelentes candidatos que busquen el beneficio de la región.

¿Qué pueden esperar los huilenses de su trabajo en el Congreso?

Entendiendo el momento histórico que vive el país y que la agenda del Congreso gira en torno a la paz y otros temas coyunturales, estaremos dispuestos a colocar nuestra experiencia para aportar nuestro saber. En mi caso siempre le he apostado a la paz; los huilenses y Colombia entera recordarán que en el pasado fui miembro de la Comisión de Paz en el proceso que adelantó el gobierno en el Caguán y fue mi secuestro la ‘gota’ que rebozo la copa y se rompió con ello la posibilidad de tener paz en Colombia. Los huilenses pueden esperar que gestionemos recursos necesarios para el bienestar de toda la región sobre todo en el sector agropecuario que ha sido muy golpeado en los últimos años.

Usted fue víctima de la violencia. ¿Cree en este proceso que adelanta el Gobierno y las FARC?

Como víctima de la violencia y en especial de las FARC, la verdad soy claro en expresar que le apuesto al proceso.

¿Y porque razón?

Simplemente por una sola cosa. La no repetición que es el tema que he venido liderando porque aspiro que ningún colombiano viva o le suceda lo que yo viví y tampoco a más del 20% de colombianos que les tocó vivir en guerra; es que más de 8 millones de colombianos hemos sido víctimas del conflicto.

¿Y cuál va hacer su agenda en el Congreso?

Primero, en la legislación para la paz que es muy importante; lo segundo es aportar y participar en el marco de referencia de la política agropecuaria. Este es un tema que al Huila, le compete dada la vocación agropecuaria del departamento y además este es el primer punto que se encuentra en el acuerdo de La Habana, así que debemos desarrollarlo, lo otro es la salud y por supuesto los temas sociales.

¿Y en qué Comisión usted estará?

Yo llego a la Comisión Séptima del Congreso que aborda los temas sociales y es ahí donde invito a las organizaciones sociales y demás a trabajar en ese nuevo marco de referencia de la política agropecuaria del país. En esta comisión el tema principal es la salud y esperamos llevar propuestas que permitan mejorar la calidad del servicio que en esta materia se presta en todo el territorio nacional.

¿Qué no le gusta del proceso?

No me gusta es como se ha polarizado todo el tema de la paz en nuestro país. En el pasado fuimos más tolerantes solo basta recordar la época del 86 al 90 cuando llegó a la Cámara de Representantes llegaron combatientes como Braulio Herrera que venían de la guerrilla y el propio Iván Márquez; y recuerdo su intervención en la plenaria cuando dijo vengo de la clandestinidad al Congreso de Colombia y a los pocos meses dijo no encuentro garantías y vuelvo al monte. La verdad que tal esas discusiones al día de hoy, quizás hubiera sido una lucha muy intensa entre los partidos, dirigencia y la opinión pública. En ese entonces hubo tolerancia y se entendió los momentos coyunturales que atravesaba el país.

¿Y cómo se puede acabar esa polarización en torno al proceso de paz?

Se debe unir toda Colombia en torno al proceso. En gobiernos anteriores se buscó y no se logró y ahora ya es una realidad así que apostémosle a la legislación para la paz para consolidarlo porque ahora se viene el proceso con el ELN y demás actores de violencia en el país. Mire por ejemplo en el pasado éramos más tolerantes hacia temas de paz. Se le dio indulto a la guerrilla por delitos atroces o graves como la toma del Palacio de Justicia y mire que en este momento eso polariza al país.

¿Cuál será su propuesta para con la demás dirigencia política del Huila traer desarrollo para el departamento?

Como el Huila es de vocación agropecuaria, hay varios temas que en el sector se está reclamando como por ejemplo la presencia con recursos importantes en obras principales y con los demás senadores tenemos que trabajar en esa agenda, mire no más con los planes de desarrollo, los 37 alcaldes del Huila piden ese acompañamiento por parte de los dirigentes políticos ante el Gobierno Nacional y es una tarea que debemos hacer.

¿Hay un proyecto de Reforma Política, ha tenido ya la oportunidad de conocer algunos aspectos y que de esta iniciativa le llama la atención?

Pienso que todo lo que contribuya a mejorar la democracia en nuestro país y a depurar las costumbres políticas es bien recibido; esperamos que el Gobierno Nacional las presente a discusión del Congreso y allí, analizar y evaluar cada una de las propuestas.

¿Y qué lo que ya se está discutiendo le parece acertado?

Lo que tiene que ver con el voto preferente o la lista única empezando por los partidos son propuestas interesantes.; con el voto preferente siempre se ha dicho que eso ha llevado que las campañas se desborden en su financiación y eso conlleva a que fácilmente ingresen recursos de dudosa procedencia. Ponerle freno a la financiación de las campañas políticas es una de las maneras que se está presentando y que para ello es mejor acabar con el voto preferente y apostarle a la lista única que en últimas es disciplinar los partidos al interior.

¿Cuál es la radiografía del Partido de la U en el Huila?

No podemos desconocer que el Partido de la U ha tenido dificultades siempre en un debate electoral en el que hubo cuatro cámaras que terminaron compitiendo entre si y solo una salió y dentro de ese panorama se han presentado dificultades jurídicas y en este momento tiene la credencial Héctor Javier Osorio que ha sido una persona de vocación parlamentaria que ha venido trabajando por Neiva y el Huila y también reconocer el trabajo de Ana María Rincón en su momento, así que ambos tienen un derecho adquirido para presentar sus nombres por la aspiración a la Cámara por el Partido de la U y estamos pendientes de cómo se complementaría la lista.

Pero piensan también en alianzas

Estamos abiertos a todas las posibilidades de hacer alianzas con otros partidos, porque buscamos el beneficio para el departamento del Huila. Esos análisis los haremos en su momento al interior de la colectividad.

¿Usted buscará revalidar nuevamente la credencial para el Senado?

Por supuesto, hemos venido trabajando no solo en el Huila sino en diferentes regiones del país. Mi votación en el Huila, en las últimas elecciones fue de 20 mil amigos que honrosamente me respaldaron en el Senado y 29 mil amigos lo hicieron por fuera del Huila así que estamos haciendo ese trabajo. Ya tenemos respaldo en Cundinamarca, en el Tolima y estamos haciendo presencia en Caquetá, Putumayo y en Bogotá que es una ciudad muy importante. En el Huila, trabajaremos muy fuerte para revalidar ese respaldo no solo en el Senado sino también en la Cámara de Representantes.