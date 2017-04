La ‘Ballena Azul’ el juego viral que incita al suicidio

Son muchos los peligros a través de las redes sociales a los que hoy son vulnerables y los que ya han cobrado la vida de varios niños.



El famoso juego de retos llamado la ‘Ballena Azul’ ya ha llevado al suicidio a muchos menores de edad en América Latina, Europa y Colombia, lo que a ha provocado que las diferentes autoridades alerten contra su propagación cobrando más víctimas inocentes. Es importante resaltar que este es tan solo uno de los juegos mediáticos a los que están expuestos los menores, y los que han venido siendo viralizados por los diferentes medios de comunicación y las redes sociales.



En enero de 2017 las autoridades huilenses prendieron alarmas por la existencia de extraños grupos en Facebook que estarían incitando a la juventud a cometer suicidio en el municipio de Garzón.

Las autoridades centraron sus investigaciones en por lo menos seis páginas de Facebook, en las que se motivan con diversas frases a jóvenes entre 15 a 17 años para que acaben con su vida.



Las alarmas se encendieron luego de que una joven de 17 años se ahorcara en su casa, luego se conoció que un niño de 13 años, habría tomado unas pastillas con el objetivo de acabar con su vida; así mismo, una joven de 16 años también intentó suicidarse, pero sus familiares la encontraron y la llevaron a un hospital.



En los últimos meses del 2016 y comienzos del 2017, se han registrado seis intentos y cuatro muertes por suicidio en el municipio de Garzón. Sin embargo, el comandante del Departamento de Policía Huila, el coronel Óscar Pinzón, señaló que aunque se han presentado casos de suicidios de menores a través de las redes sociales, en el departamento no se han presentado por el conocido juego de la ‘Ballena Azul’. “No se ha reportado ningún caso o por lo menos denunciado alguna persona que haya dicho que los suicidios que hemos tenido tengan alguna relación, el último caso que se presentó en Pitalito fue un joven que se suicidó por problemas sentimentales”.



Casos en Colombia



En Colombia, el suicidio de tres menores a mediados de abril se vinculó a este fenómeno. Además se conocieron situaciones en colegios de Cúcuta, Popayán y La Guajira. Jóvenes del departamento de La Guajira desaparecieron de su casa por varios días, todo como parte del desafío que ha terminado en tragedia como sucedió en Popayán.



El suicidio de un destacado alumno en la capital de Cauca conmocionó a la comunidad educativa. Al indagar en sus redes sociales se percataron de que era inducido, a través de videos e imágenes, a cumplir los retos.Advierte el rector del colegio Metropolitano al que asistía el alumno, que otros doce estudiantes están siguiendo el camino. Situación parecida fue denunciada en una Institución Educativa de Cúcuta, donde tres niñas resultaroncon lesiones, al parecer, ocasionadas por ellas mismas tras recibir presión de los grupos.

¿En qué consiste el juego de la ballena azul o “Blue Whale”?



Es un reto que se viralizó en Rusia y cobró la vida de aproximadamente 130 adolescentes rusos en los últimos dos años.



El origen de este juego mediático está vinculado a un artículo sobre suicidios de hace aproximadamente un año en un diario ruso, que meses después trascendió a medios anglosajones y, ahora, a los de habla hispana. Lo que sin duda es real es el impacto que ha generado “Ballena Azul”, uno de los términos más buscados en Colombia en los últimos días a través de Google.



Dicho reto tiene una duración de 50 días, y tiene un siniestro desafío que invita a los niños a superar una prueba por día siendo el suicidio del jugador en la última de ellas. Algunos de estos retos, obliga a los menores a despertarse de madrugada a mirar videos de terror, cortarse el brazo con una navaja o acercarse al borde de un precipicio.



Casos en otros países



La primera vez que se habló del juego en los medios de comunicación fue en mayo de 2016, en un artículo de Novaya Gazeta de un conocido periódico ruso de la oposición. Según dicho reportaje, desde noviembre de 2015 hasta abril de 2016 se suicidaron 130 niños y adolescentes en el país. Y, según aseguran, la mayoría de ellos era miembro de uno de estos grupos.



Aunque los primeros casos fueron reportados en Rusia, en los últimos días las autoridades de México, Brasil, Colombia y otros países en todo el mundo están alarmadas, tras la muerte de varios adolescentes por causa de los retos de este juego.



Los primeros casos en Latinoamérica ocurrieron en Brasil a principios de abril, cuando la policía tuvo indicios de que un joven de 19 años pudo haberse quitado la vida por participar en el reto a través de Facebook. En Bolivia prendieron alarmas einvestigan si las muertes de algunos niños en esos países estarían relacionadas con el juego.

En Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) dijo que hasta ahora no hay denuncias formales.

Por otra parte, en España, una adolescente de 15 años ingresó a la unidad de psiquiatría de un hospital de Barcelona por posible vinculación con el juego.



Factores de riesgo

Fanny Peña Agudelo, sicóloga experta en Seguridad Informática y líder de procesos sicoeducativos en Angel App indicó, “es un tema preocupante y alarmante que requiere la atención de todos los profesionales en salud mental y de la sociedad en general. La ‘Ballena Azul’ y otros retos que se están viendo en internet son un fenómeno que merece la atención y el análisis por parte de las personas competentes en salud mental”.



Así mismo, señaló que el uso desmedido y no supervisado de las tecnologías de la información ha llevado a que los jóvenes sin restricción alguna tengan acceso a este tipo de grupos y personas, que están construyendo plataformas y redes para hacer daño.



“Es importante evidenciar que un gran factor de riesgo es el no control y la no supervisión de la navegación que están realizando los niños en la web” agregó.

Este tipo de problemáticas como la que se están evidenciando con el juego de la ‘Ballena Azul’ son multifactoriales, esto quiere decir que existen múltiples factores que llevan a un niño a tener este problema, algunos presentan varios de estos factores, otros solamente uno; dentro de estos, pueden estar niños o jóvenes con un entorno familiar conflictivo en donde no hay buena comunicación intrafamiliar, ni apoyo emocional.



Los factores sociales, los menores tienen dificultad para relacionarse, socialmente evitan actividades prefiriendo estar frente a una pantalla. Existen otros factores que tienen que ver con la personalidad, niños con conductas inapropiadas, ciertas vulnerabilidades a nivel sicológico que los lleven a tomar decisiones inadecuadas.



Signos de alarma



Según la experta en Seguridad Informática, dentro de los signos de alarmas que podemos ver cuando un padre o un educador note que su niño o adolescente de un tiempo en adelante se ha aislado, se ve más tímido y ha tenido un cambio de ánimo fuerte, por ejemplo, se ha vuelto irritable de forma inexplicable, alteraciones en el sueño y apetito; inclusive su forma de alimentarse, deben alertar para establecer una comunicación y saber qué está pasando.



Es importante saber cuándo un niño ha sido víctima de bullying o matoneo, esto también puede verse como un signo de alarma, ya que este tipo de prácticas hacen que los niños estén más vulnerables a tomar decisiones inadecuadas.



Otros signo de alarma importante es cuando tiene pocas relaciones sociales y no habla con niños de su misma edad, así mismo las autolesiones, “cuando vemos que los niños están lastimando su cuerpo hay que consultar a un profesional” añadió.



Reacciones exageradas en el momento de hacerle algún tipo de control con relación al uso de los dispositivos móviles o computadores, debe alertar, ya que posiblemente se está generando una dependencia hacia el uso de la tecnología y se debe aumentar sospechas frente a las actividades que el niño está realizando.



“Todos estos signos de alarmas individual o agrupados deben poner en alerta y la forma de prevenir es ampliando la comunicación con nuestros hijos, haciendo una comunicación asertiva y tranquila donde los menores tengan la posibilidad de contarle a sus padres lo que están haciendo en internet”.

¿Cómo pueden las nuevas tecnologías prevenir estos riesgos en internet?



Así como estas nuevas tecnologías brindan oportunidades de interacción, información, cercanía, educación y rapidez; hay quienes aprovechan de estos nuevos medios de comunicación para generar riesgos a la población más vulnerable, en este caso los niños, quienes se están viendo involucrados por los malos usos de dichas plataformas. Sin embargo, de la preocupación por parte de unos empresarios huilenses nació Angel App, con el objetivo de, como su mismo nombre lo dice, ser un ‘Ángel’ para la protección de los niños.

Napoleón Peña, Ceo – Co fundador, indicó “esta nueva herramienta protege en 360 grados toda la actividad digital que tienen los niños en internet, ya que los niños visitan páginas web, redes sociales e interactúan en grupos de Facebook, entonces esta permite a los padres mantenerlos informados sobre qué páginas web están visitando y además los contenidos”.



Es importante señalar que esta aplicación permite que los padres reciban alertas cada vez que haya una conversación riesgosa en Facebook o Whatssap, conocer su ubicación exacta; y además permite que los padres decidan el límite de tiempo en que los niños puedan estar utilizando sus dispositivos electrónicos.

“El caso de la ballena azul es el más mediático, pero tenemos otros casos que vienen de tiempo atrás, Angel app puede ayudar a prevenir este riesgo, es la mano derecha en la navegación y la protección de los niños en internet, ya que permite detectar a tiempo esas conversaciones riesgosas como drogadicción y suicidios, e informar a los padres lo que está haciendo su hijo y qué temas están abordando en dichas conversaciones” añadió Napoleón Peña.