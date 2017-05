La muerte de mi hijo sigue impune: Miguel Ángel Cortés

César Escallón

Diario del Huila

Miguel Ángel Cortés es el padre de Duván Andrés Cortés Chávarro, un joven que fue asesinado el 14 de octubre del 2014 al recibir dos impactos de bala de un arma de fuego disparada por un policía, el hecho sucedió en el momento en que era requerido para una requisa en el sector del barrio Las Granjas de la capital huilense.

Hechos

El lamentable hecho que está siendo investigado por las autoridades, ocurrió en el parque ubicado en la carrera 7 entre calles 37 y 38 del barrio Las Granjas. Duván Andrés se encontraba hacia la 1:20 am. en el parque junto a tres amigos que estaban ingiriendo una bebida alcohólica. La víctima les expresó que él no tomaba pero que los acompañaba.

Dos patrulleros del Cuadrante del sector, que fueron identificados como Walter Sánchez y Jonathan Galvis Giraldo, llegaron entonces en una patrulla motorizada y sin bajarse de la motocicleta les solicitaron al grupo de jóvenes una requisa. “Los muchachos les respondieron que no estaban haciendo nada malo y se dirigieron hacia los uniformados, pero uno de ellos les gritó que no se movieran de ahí o les pegaba un tiro. Los jóvenes avanzaron y en cuestión de segundos uno de los policías les dijo ‘¿ustedes creen que nosotros somos de mentiras cabrones?’, y el que iba de parrillero desenfundó el arma de fuego y le disparó a Duván. En seguida el otro uniformado prendió la moto y se fueron”, sostuvo Miguel Ángel Cortés, padre del joven asesinado, en diálogo con Diario del Huila.

El progenitor confirmó entre lágrimas que habrían sido dos los proyectiles que entraron uno por el estómago, y otro a la altura del cuello de su hijo. Los amigos que lo acompañaban de inmediato lo trasladaron a la ESE de Las Granjas, pero nada pudieron hacer los médicos para salvarle la vida. Las balas le destruyeron órganos vitales y la vena aorta, provocándole la muerte en pocos minutos.

Investigaciones

Han pasado casi tres años de la muerte del joven de 18 años y las autoridades competentes iniciaron una investigación, pero el progenitor del joven menciona que no se ha tenido ningún progreso.

“El proceso de la investigación de mi hijo fue asignado a la Fiscalía Novena. Cuando yo nombré mi apoderado después de tres meses de haber sido asesinado mi hijo, él fue a hablar con la Fiscalía para que le diera copia del proceso, la honorable Fiscal le dijo a mi abogado que no la ‘enchicharronara’ con eso, porque le estaban haciendo peso desde arriba, esta Fiscalía pasó el proceso de la justicia ordinaria a la justicia militar, sabiendo que no pertenece a esa justicia, porque ese organismo o pandilla -como yo le digo a la Policía- la fundó el gobierno para salvaguardar la vida de las personas, no para matarlas”, contextualizó el hombre en medio de la tristeza.

Fiscalía no investigó

Cuando trasladaron el caso de la muerte de Duván a la justicia militar, su padre, inició un proceso de investigación donde logró establecer que dicha fiscalía no había iniciado ninguna indagación por omisión de socorro.

“Esta honorable Fiscal, no investigó esto por omisión de socorro, puesto que el policía le pegó el tiro, se montaron en la moto y se fueron como dos vil sicarios, por eso es que yo en el frente de la moto tengo: policías sicarios asesinan a Duvan”, expresó Miguel.

Irregularidades

En medio de los sucesos, el padre de Duván también estableció que dicha investigación había sido realizada con múltiples irregularidades.

“A mi hijo lo llevaron los amigos al Centro de Salud donde falleció y yo mandé un documento a la Procuraduría Nacional en Bogotá, para que vinieran a investigar las irregularidades que había, yo no soy un abogado, soy un maestro de construcción, yo medio entiendo las cosas. Para mí irregularidad es lo que han hecho con mi hijo desde el día en que lo mataron, porque los señores del CTI, teniendo a los policías implicados en la URI para investigarlos, el comandante de esa época, el coronel Miguel Martín Moncaleano Perdomo, ordenó que necesitaba a los policías implicados en el comando de la Policía Metropolitana de Neiva. Esto hace dudar la veracidad de la investigación que inició la Fiscalía”, Indicó el padre del joven asesinado.

Manipulación del proceso

El señor Miguel Ángel Cortés, expresó a este medio de comunicación, que hay una supuesta manipulación en el proceso.

“Este proceso lo estuvo manipulando la justicia penal 180 como lo quiso, lo remitieron para Ibagué, envié un derecho de petición en el que expresaba que ese proceso era de la justicia penal ordinaria, puesto que eso no es de la justicia penal militar porque no hubo ni igualdad de arma y además hubo omisión de socorro”, manifestó.

Hostigamiento por parte de la Policía

Así mismo, el padre del asesinado Duván Andrés Cortés Chávarro, dijo que ha recibido presiones e intimidaciones verbales por parte de uniformados del cuadrante 11 de la Policía y otros. Según él, esta situación se ha venido presentando durante todo el tiempo que ha transcurrido desde el asesinato del joven.

Cuando va al mercado, al llegar a un banco o se acerca a realizar alguna diligencia al centro. En cualquier espacio en el que Miguel Ángel Cortés esté, allí hay un uniformado de la Policía Metropolitana de Neiva “intimidándolo”.

Así lo denunció Miguel Ángel Cortés García, quien consideró que el proceso de reconstrucción del crimen realizado en el parque Divino Niño del barrio Las Granjas fue poco transparente, pues ni la gente que la autoridad misma citó fue llamada al procedimiento.

“Ya sabiendo quien había disparado, la Fiscalía Novena fue delegada para investigar el caso, en donde me hacían hostigamiento por el letrero que yo tengo en la motocicleta, un policía me amenazó para matarme, eso fue regresando a Neiva por la vía que comunica hacia El Caguán. Yo fui a la disciplinaria de la Policía porque ellos no sirven para nada, son unas ‘pecuecas’, entre ellos se tapan todo; yo puse la queja por la amenaza, me dan una respuesta absurda, yo le respondí con argumentos la razón por la cual yo ponía esa queja, entonces la oficina disciplinaria al recibir mi respuestas, enviaron el caso para Bogotá”, contextualizó el hombre.

De igual modo Miguel manifestó, “en Neiva las autoridades competentes en investigar este caso sólo se ven los 15 y 30 de cada mes en los cajeros retirando los millonarios sueldos que se ganan, no para trabajar como deben. Yo no quito ese letrero de la moto hasta que haya justicia, de lo contrario lo haré el día que me maten”, indicó el hombre.

Tres años en recolección de pruebas

El proceso de investigación que se ha llevado solo se ha basado en recolección de pruebas. “Lo último que sé es que aún siguen en recolección de pruebas, y ya se van a completar tres años desde el asesinato y nada que termina el proceso, lo que supe fue que el policía fue destituido y que el abogado del policía que asesinó a mi hijo, es el mismo abogado del que mato al grafitero en Bogotá, y él le había dicho que estuviera tranquilo que él no lo dejaba pagar ni un día de cárcel, se lo llevó y lo tiene de guarda espalda del abogado”, concluyó el progenitor del joven asesinado por un policía.

Ahora este hombre clama justicia por parte de los tribunales, ya que el proceso que se está adelantando al parecer es para que sea archivado y que este crimen quede en la impunidad.