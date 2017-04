No han podido manipular la contratación: Rodrigo Lara

Jhon Freddy Figueroa

Diario del Huila

Luego de 16 meses de mandato, el alcalde Rodrigo Lara se siente satisfecho por lo logrado hasta ahora en Neiva y los reconocimientos que hace poco recibió la capital opita en materia de trasparencia por la manera en la que visibiliza los procesos y actuaciones que se hacen al interior de la administración; reconoce que se han cometido errores por la falta de experiencia en lo público de algunos de sus más inmediatos colaboradores, pero advierte que no cederá ante presiones contractuales de aquellos que en otrora saciaban su ‘apetito’ con jugosos contratos.

¿Cuál es su balance de estos primeros 16 meses de mandato?

El balance es positivo porque el primer año es de planificar y de construir un Plan de Desarrollo y de terminar muchas de las obras que se venían construyendo y ese ha sido uno de nuestros retos y compromiso con la ciudadanía. Hemos por ejemplo solucionado problemas como la Avenida Inés García de Durán que actualmente estamos ejecutando y llevando a cabo otras como las vías del SETP que ya tienen 5.3 kilómetros de vía e iniciamos está semana las obras para los intercambiadores de La Toma y Universidad Surcolombiana, así mismo avanzando en las otras fases del SETP y comenzando a desarrollar lo que será nuestro Plan de Desarrollo. En lo social ha habido un gran avance sobre todo en llegar a zonas con muchos programas sociales que buscan transformar al ciudadano en Cultura Ciudadana, Territorios de Vida, Convivencia y Paz, el cual es un programa con el que hemos llegado a los sitios más vulnerables con toda la apuesta institucional y la implementación del modelo de salud nuestro que es el MIAS y bueno también terminando otras obras como el Parque de la Música, Parque Mirador del sur y entregando otras obras para beneficio de los neivanos.

¿Qué decir de quienes critican su forma de gobernar?

Acá quienes deben estar inconformes son los que tenían amarrada la contratación y pues en nuestro gobierno, los procesos y resultados hablan por sí solos. Por ejemplo, ampliamos el número de oferentes en los procesos de contratación. Antes era de 1.5 y pasamos a 8 oferentes en los procesos de contratación; ahí esta cómo invertimos en los procesos de contratación directa versus contratación directa o por invitación. Neiva, es la ciudad que más ha avanzado si comparamos con Ibagué, Florencia entre otras. En transparencia pasamos del puesto 20 al 10 y yo veo que ese cambio genera inconvenientes y rompe paradigmas.

¿Pero acepta usted esas críticas?

Hemos dicho que trabajamos con la gente. Soy respetuoso y uno entiende que se cometen fallas y errores que muchas veces no se puede hacer las cosas como uno quisiera con tanta celeridad pero lo público genera esas dificultades en los procesos contractuales. El cambio va a levantar ampolla y suspicacias. Acá en año y medio de mandato no ha habido un hecho real que demuestre que nosotros estamos actuando con corrupción en los procesos de contratación o que estamos metiendo la mano en los procesos de selección. Lo que vemos es que son voces de personas inconformes que no han podido manipular la contratación y generan ruido.

Pero critican que hay mucha contratación foránea

Mucha gente que ni siquiera contrataba con la ciudad ha llegado porque viene de otras partes y son bienvenidos porque la ley es única para todos en Colombia y de ahí que surjan esas suspicacias y dudas que queremos contratar con gente de afuera. La mayor parte de la contratación que es casi el 70% se queda en empresas de Neiva.

¿Si han sido evidentes los ahorros de los que usted ha hablado?

Por supuesto, la ESE Carmen Emilia Ospina en el primer año de gestión ahorro en contratación, lo mismo que en Las Ceibas – EPN que ha ahorrado en químicos, en servicios que antes tenían un costo de 30 o 40% más, hemos ahorrado en gasolina en la administración central; todo esto y mucho más son hechos reales que desmienten esos comentarios mal intencionados.

¿Y qué le dice usted a la ciudadanía que especula sobre quienes aportaron a su campaña?

Precisamente por el compromiso de mostrar quienes aportaron a nuestra campaña ante el CNE pues hay que decir que esas personas no presentan ningún tipo de inhabilidad de carácter jurídico y ético; nadie puede decir que yo he dirigido un proceso de contratación para favorecer a X o Y persona. Se gana con transparencia los contratos y bienvenidos.

¿Qué balance hace de su gabinete?

Reconocemos que trajimos personas nuevas en lo público pero que tienen bastante experiencia en el campo privado y que aceptaron venir a apoyarnos en cada una de las secretarias y eso tiene dificultades porque la adaptación a lo público hace que se presenten hasta frustraciones en los mismos empleados por los procesos y tramites. Valoro que estas personas que me acompañan hayan llegado de lo privado a lo público; lo bueno es que son personas que vienen desprevenidas y desprendidas de cualquier tipo de interés particular; por supuesto siempre existirán fallas o problemas pero si valoro el compromiso de cada uno de ellos con la ciudad.

¿Satisfecho con la iniciativa de Día sin Carro?

Reconozco a las personas que lo hicieron de manera voluntaria y que aceptaron utilizar otro tipo de transporte. Si hubo un cambio en la ciudad y vamos a mostrar con cifras las mediciones en cuanto a ruido, flujo de tráfico y demás.

¿Qué tiene que decir con respecto al convenio con el Ejército para pavimentar algunas vías de Neiva?

Ha sido excelente, es una manera de poder ahorrar recursos y ser más eficientes en el tiempo. Estamos trabajando con ellos de manera muy rápida 7y contentos con este apoyo. Estamos a la espera de más recursos o gestionar un proyecto de endeudamiento para el municipio e invertir más en vías.

¿Ya se tiene estudiada alguna solución para los habitantes de Vegalarga?

Es una situación compleja debido a que hay un fallo de un juez que nos obliga a reubicar y ya estamos en el plan de acción trabajando con la calamidad pública que decretamos por la temporada invernal. Cumpliremos con los requerimientos del juez pero será concertada con la comunidad; nada de espalda a ella.

¿Su relación con el Concejo de Neiva?

Ha sido de total respeto. La corporación ha sido bastante activa en el sentido de buscar hacer el control político con los secretarios y eso está bien. Acá no hay una relación de contratos como se decía que ocurría anteriormente.

¿Qué puede esperar la educación en Neiva en este segundo año?

Algo muy bueno. Primero vamos a entregar 14 mil Tablets y llegar a la marca de dos niños por terminal; es algo en lo que avanzaremos en educación digital. Ya tenemos los recursos para los cuatro colegios que vamos a construir como lo son el colegio Claretiano que será desarrollado por el fondo de infraestructura. En mayo sacamos los procesos de co0ntratación para intervenir 30 instituciones educativas de la ciudad; vamos a armar una hoja de vida de cada institución y sus necesidades. Vamos a realizar el colegio de El Caguán que será en asocio con la gobernación, el colegio de San Bernardo que también se desarrollará con el fondo de infraestructura educativa y vamos con el colegio Cacique Pigoanza que esperamos sea un colegio ambientalmente sostenible y estará ubicado en la Comuna Seis y por supuesto terminar otros colegios como el de Fortalecillas, el Rodrigo Lara al cual le adicionaremos cerca de 5 mil millones y otras obras más.

¿Cuál es el reto de su administración?

Sin lugar a dudas la seguridad. La seguridad urbana es un tema bien importante sobre todo para los alcaldes de capitales. Hemos venido trabajando con la Policía Nacional, Fiscalía y Ejército de la mano porque queremos mejorar la seguridad. Estamos muy comprometidos con la disminución de los homicidios, hurto a personas y desmantelar a las bandas criminales de micro tráfico; hemos entregado cinco CAI móviles y ya viene el proyecto para 100 motocicletas para seguridad pero cabe resaltar que venimos trabajando también la prevención con el programa Territorios de Vida y Paz, sobre todo en zonas vulnerables o críticas de la ciudad y lo mejor llegar con toda la institucionalidad.

¿Se está saliendo de control el manejo de espacio público en la ciudad?

Estamos avanzando en diferentes proyectos de recuperación para el micro centro de Neiva y uno de ellos, muy pronto será una realidad. Ya sometimos a subasta lo que será la recuperación del corredor de la Quinta y vamos a reubicar módulos en diferentes partes de la ciudad. La Calle Octava será también intervenida y organizaremos el micro centro de la ciudad. En el segundo semestre veremos los resultados de las intervenciones en la Calle Octava y Quinta.