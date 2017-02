¿Y las ayudas para los afectados por el sismo para cuándo?

Recordar la historia en el Huila, nos hace volver a febrero 9 de 1967, donde un gran sismo de magnitud 7.2 en la escala Richter sacudió al departamento, y a causa de esto dejó un gran recuerdo negativo en la memoria de quienes por esa época habitaron y vivieron en carne propia los efectos devastadores del terremoto.

El miedo causado por este fenómeno natural ha traído a colación recuerdos no gratos. Hoy, los últimos movimientos telúricos que han tenido como epicentro al municipio de Colombia, no solo crean un panorama de incertidumbre sino que aunado a ello, quienes se han visto afectados en los sismos pasados aún se encuentran a la espera de las ayudas gubernamentales.

Esta Casa Editorial, hizo un recorrido terrestre el mismo día en que ocurrió el sismo de 5.2 en la escala de Richter después de las 8 y 02 minutos de esa mañana. En la travesía hasta el epicentro del sismo, habitantes de Baraya denunciaron que las ayudas que ha prometido el gobierno departamental no llegan. En el mismo sentido se pronuncian los ‘doblemente colombianos’, ellos, que vivieron la angustia del sismo del pasado 31 de octubre cuentan que las ayudas que prometieron al siguiente día del sismo han llegado a cuenta gotas y en otros casos, las personas y sus viviendas ni siquiera aparecen como afectados en los reportes.

Cuantificando daños

Si se suman los últimos movimientos telúricos, se tiene un balance de afectación a casi siete municipios del Departamento del Huila y en donde resultaron afectadas 412 viviendas. De esta cifra, en el municipio de Colombia 323 viviendas resultaron con daños estructurales, de acuerdo con datos suministrados por Isabel Hernández, Directora de la Oficina de Gestión de Riesgos de Huila.

“El reporte suministrado por los ciudadanos es ese, pero nosotros venimos realizando censos casa a casa, una verificación precisa de los daños, con arquitectos e ingenieros de la Gobernación del Huila”, aseguró Hernández.

Las ayudas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo entregó ayudas en Colombia, Huila, población afectada por los últimos fuertes movimientos telúricos. Aunque los movimientos no cobraron vidas humanas, sí dejaron daños materiales; que según algunos habitantes aún no han sido reparados. La razón, al parecer,es el trámite burocrático y presuntos favorecimientos de funcionarios públicos a personas que no han sido afectadas.

Las denuncias de los damnificados fueron verificadas en su momento por la personera del municipio Yomaira Llanos Herrera quien las trasladó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación.

Aseguraba en ese entonces la representante del Ministerio Público que algunos de los damnificados advertían que no recibieron las ayudas porque no pertenecen al partido de la alcaldesa de la población Adelia Guzmán. La mandataria desestimó las denuncias e indicó que todo obedece a un trámite que hay que cumplir siguiendo directrices nacionales.

En el mismo sentido se pronunció el gobernador del Huila al indicar que se debe seguir un protocolo y eso se está cumpliendo. Sin embargo otra cosa dicen los afectados.

“Hubo una dificultad en relación con las personas que se sintieron fuera del censo anterior, pero realmente lo que recibe la Gobernación del departamento del Huila es para ayudar a que las víctimas cumplan con los protocolos censados, pero desafortunadamente solo podemos responder por las afectaciones que causó el sismo y no sobre otro tipos de averías o dificultades que haya tenido construcciones en tiempos anteriores por otros motivos; entonces la Gobernación del Huila, ha solicitado a la Oficina de Gestión del Riesgo Nacional ser muy cuidadosos, por eso establecimos cinco equipos para que la evaluación sea muy rigurosa y no vaya a quedar nadie por fuera que tenga derecho, pero que tampoco posteriormente nadie vaya a incluirse sin tener también el derecho”, expresó Carlos Julio Gonzáles Villa, Gobernador del Huila.

Es decir, que las personas que han sido afectadas por los movimientos sísmicos en el Huila, tienen que demostrar que sus afectaciones fueron causadas por el sismo ocurrido en los últimos días y no por hechos anteriores. Mientras todo esto ocurre, los afectados por el movimiento telúrico sobre todo en Colombia Huila se preguntan: ¿Y las ayudas para los afectados por el sismo para cuándo?

La ayuda nacional

Los sismos de los meses de octubre del pasado año y del mes de febrero de 2017 afectaron muchas familias "El Gobierno Nacional junto con la Gobernación, desde que se conoció la emergencia están haciendo la atención a las familias que tuvieron algún impacto o afectación en la infraestructura que es un tema menor, pues la recuperación se dará", indicó el director de la Ungrd, Carlos Iván Márquez Pérez.

Además de las ayudas de subsidios de arriendo por 3 meses, ya se inició la reparación de las vías afectadas, según lo indicó el funcionario.

Últimos cinco Eventos