Zona Franca

Banderillas y Picotazos

Marta Lucía Ramírez ‏@mluciaramirez

Quisiera saber si reforma política que discutirá Congreso fue preparada fast track por la comisión electoral especial o estaba precocida?

Juan Fernando Cristo ‏@CristoBustos

En materia de reforma política ya paso la hora de las reflexiones. Es la hora de las decisiones y no debemos tener miedo al cambio.

Ernesto Macías Tovar ‏@ernestomaciast

Esa "reforma política" traída de los cabellos y para tramitar vía fast track, es otro esperpento de Santos para desviar la atención.

Fabio ValenciaCossio ‏@FValenciaCossio

Santos quiere acabar al CD e impulsa reforma política vía fast track p facilitar triunfo aliados FARC, elimina circunscripción Nal congreso.

Piedad Córdoba Ruiz ‏@piedadcordoba

La nueva #ReformaPolítica debe tener en cuenta el sistema electoral! aquí se compra desde un jurado hasta una registraduría entera!!

Viviane Morales ‏@MoralesViviane

Ahora abusivamente y antidemocraticamente piensan que con FastTrack pueden imponer en bloque una Reforma política.

***********************************

En oposición

Es la propuesta de Felipe Lozada, el dirigente conservador considera que ya es hora que la colectividad se aparte de la denominada Unidad Nacional. En carta dirigida a la colectividad, Lozada indica “Es el momento que el Partido Conservador recupere su autonomía”; esperar a ver qué pasa máxime cuando el Partido Conservador tomarà decisiones trascendentales esta semana que viene.

************************************

Revocatoria

Una dura acusación hizo el alcalde Timaná Juan Bautista Rojas, contra dos promotores de la revocatoria de su mandato, a quienes señaló de exigirle “coimas” durante el primer año de su gobierno.

“Como no les cedí a sus pretensiones político- económicas que querían imponerme para estar en mi gobierno seguir ahora intentan tumbarme” señaló el burgomaestre. Los dirigente de la revocatoria citados por el alcalde fueron el abogado Luis Ángel Luque y el ex concejal John Wilmar Villegas.

Ciudadanos preocupados

Y es que los aires de revocatoria que iniciaron este año en Neiva, se han trasladado a otras localidades en donde los ‘ciudadanos preocupados’ han creado comités para revocar a sus mandatarios. Tal es el caso de Rivera, municipio cercano a la capital opita y en donde sus habitantes esta semana protestaron ante la alcaldía por los excesivos cobros en materia de actualización catastral.

Cobro se mantiene

Al hacer una actualización catastral, se descubrió que había propiedades suntuosas en Rivera que pagaban irrisorios impuestos. Sobre el tema el alcalde Néstor Barreiro, ha dicho que se mantendrá la medida ha si sea impopular y que sus enemigos políticos lo tomen como ‘caballito de batalla’.

“Esta actualización catastral es importante porque Rivera se proyecta como uno de los principales destinos turísticos del Huila y a eso le estamos apuntando. Hemos tenido un crecimiento alarmante en los últimos años y es una de las necesidades que debemos cubrir”, expresó el alcalde Barreiro.

*********************************

En aras de la formalización

En su reciente visita al Huila, el vice ministro de Minas y Energía, Carlos Andrés Cante destacó la iniciativa de formalización minera de la cual ya hacen parte varios mineros del departamento. En Tesalia, entregó maquinaría a una de las empresas que optó por su formalización e insistió que es el mejor camino para permitirle a los pequeños mineros, que trabajan bajo el amparo de un título minero ejercer su actividad en la legalidad.

********************************

Retorno a su cargo

Luego de cuatro meses de haber sido revocada de su cargo, retomó sus labores la personera de Neiva, Heydi Lorena Sánchez. La funcionaria recibió con beneplácito la decisión del Consejo de Estado de reintegrarla a la Personería; ahora vendrá quizás un proceso de reparación aunque ella misma dijo que por ahora solo quiere trabajar y trabajar.

A ordenar la casa

Conocida la decisión, sus funcionarios con bombas, flores, frases de respaldo y cariño la recibieron en su oficina. Sus primeras tareas desarrolladas fueron reunirse con sus funcionarios y comenzar a recibir informes y evaluar cómo están algunos procesos que lleva la entidad.

****************

Los anuncios de Lleras

Además de los convenios de casas gratis para el Huila, el vicepresidente Vargas Lleras llegó cargado con más anuncios e inversiones. Eso sí esquivó preguntas en torno a su renuncia y si no le parecía que estas ‘inauguraciones’ eran parte de su estrategia política en camino a la presidencia.

Entre sus anuncios se destaca la entrega de recursos a la Aerocivil por cerca de $30.000 millones para terminar la remodelación del aeropuerto Benito Salas e inversiones adicionales para las vías cuarta generación.

Secretario del Postconflicto en el Huila

German Calderón, exalcalde de Pitalito, quien se desempeña como profesor de planta de Universidad del Tolima, donde ya fue decano de la Facultad de Humanidades, será el nuevo Secretario del Postconflicto en el Huila.

“Germán, es un gran profesional de nuestro departamento a quien quiere dentro de nuestro esquema de gobierno y que mejor que sea el hombre que maneje un proceso tan importante para el Huila, como es el postconflicto” señaló el gobernador Carlos Julio González Villa.

Calderón, es abogado egresado de la Universidad Nacional, con Maestría y varios postgrados. De aceptar la oferta laboral del gobernador Germán, solicitaría una licencia por tres años en la UT.

ENTRE COMILLAS

Pésima noticia

Una pésima noticia para las finanzas del municipio es el recorte que el Gobierno Nacional tiene previsto a la sobretasa a la gasolina. Para el caso de Neiva, según la secretaria de Hacienda Municipal, Nayarin Saharay Rojas Téllez la noticia es lamentable ya que con los recursos de la sobretasa que son por el orden de los $13 mil millones, se paga la deuda del municipio que está estimada en cerca de 69 mil millones de pesos al año. (SAHARAY)

A trabajar se dijo

Luego de su periodo de descanso, Esperanza Andrade comenzó a fortalecer lo que será su plataforma política para llegar al Senado de la República. La dirigente política ha estado muy activa reuniéndose con amigos con el objetivo de lograr apoyos para lo que se avecina. (ESPERANZA)

Informe de gestión

Hay mucha expectativa por el informe de gestión que entregará en los próximos días la Contralora Departamental del Huila, se sabe que hay hallazgos fiscales en los que incurrieron alcaldes y entidades descentralizadas del departamento el año pasado. Habrá que esperar que ‘perlas’ encontraron sus funcionarios auditores. (ADRIANA ESCOBAR)