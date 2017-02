DIAN recuperó en el Huila cartera morosa por $ 61.777 millones

JUAN CARLOS BRAVO O.

DIARIO DEL HUILA

Redacción Economía

En diálogo con DIARIO DEL HUILA, Javier Beltrán Losada, director seccional de Impuestos y Adunas de Neiva, fue claro en revelar que de acuerdo a las cifras, “observamos que los contribuyentes del Huila siempre han tenido un buen comportamiento. De hecho, podemos mirar que solo el 2% de los contribuyentes que existen en el RUT son los que tienen obligaciones de deudas”.

Argumentó que “estos contribuyentes tuvieron un mejor comportamiento como consecuencia de los diferentes programas que viene adelantando la DIAN a través de recaudo, cobranza y fiscalización, por el mismo cumplimiento de normas y para que la gente no se vea inmersa en denuncias penales por Omisión de Agente Retenedor. La gente ha entendido las consecuencias graves que trae el no pago de los tributos; entonces, han optado por ser mucho más cumplidos en la parte tributaria”.

Lo que va del 2017

Javier Beltrán Losada, sostuvo que la cartera con la que inició el año 2017 está por el orden de los 96.000 millones de pesos. De esa cifra, explicó, hay 24.000 millones de pesos de fácil cobro y cartera por 51.000 millones de pesos de difícil cobro, porque son sociedades que se liquidaron o están en ese proceso y no tienen recursos para pagar los tributos.

Dijo que los sectores que más le deben a la DIAN en el Huila son algunos de servicios petroleros, comercio y servicios.

El procedimiento

Javier Beltrán Losada, director seccional de Impuestos y Adunas de Neiva, recomendó a los ciudadanos que tengan deudas fiscales con la entidad, que se dirijan a la División de Recaudo y Cobranzas. “Allá hay unos funcionarios que los atienden por número de cedula si tienen proceso; el funcionario encargado de cada expediente le explicará cómo diligenciar los recibos para pagar en los bancos o puntos autorizados, los compromisos con la entidad”.

La dirección seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva, tiene jurisdicción en los 37 municipios del departamento del Huila y para el año 2016 tuvo un alto nivel de cumplimiento en la gestión encomendada para esta anualidad.

En el departamento hay 345.526 contribuyentes inscritos en el RUT, con las siguientes responsabilidades principales:

Recuperación de Cartera

En el año 2016 se inició con una cartera pendiente de cobro de $129.966.413.350, la cual era adeudada por 6.977 contribuyentes morosos, que representan el 2.01% de los inscritos en el RUT; fue establecida para el año 2016 una meta de recuperación de cartera de 61.777,95 millones de pesos, la cual fue cumplida en un 104.01%, es decir se logró un recaudo de $64.255,96 millones de pesos.

Para el logro de la gestión de cobro, adicionalmente a las diferentes medidas cautelares y herramientas legales que existen dentro del proceso, se viene dando aplicación al artículo 402 del Código Penal, que consagra la sanción penal por “Omisión de Agente Retenedor”, para aquellos contribuyentes que no consignen la Retención en la Fuente y el IVA dentro de los dos meses siguientes a las fechas previstas por el Gobierno Nacional; razón por la cual en el año 2016 fueron denunciados penalmente 346 contribuyentes morosos por los conceptos antes indicados.

Como consecuencia de las estrategias para el cobro y el buen comportamiento de pago por parte de nuestros contribuyentes, se logró que la meta de recuperación de cartera para el año 2017 disminuyera en un 30%, esperando para esta anualidad cumplir una meta de recuperación de cartera de $43.688 millones de pesos. Esta variación en la meta indicada le permitirá a la dirección seccional dirigir sus esfuerzos al fortalecimiento de otras actividades de control, en áreas como fiscalización (mayor control al impuesto a las ventas e impuesto al consumo), asistencia al cliente, etc.

Para el año 2017 se tienen previstas diferentes acciones de control y estrategias que se adelantarán al interior de la Entidad, tales como el Plan Nacional de Cobro que se viene liderando desde el nivel central.

Devoluciones y Compensaciones de Saldos a Favor: Por concepto de devoluciones por saldos a favor en el 2016, se devolvieron a contribuyentes responsables de renta, productores de bienes exentos, IVA Universidades, VIS y VIP; el valor correspondiente a $70.974 millones aproximadamente al cumplir con los requisitos exigidos legalmente para tener derecho a esta devolución, valor que representa el 72% del valor de las solicitudes radicadas.

Gestión de Fiscalización y Liquidación

Para el año 2016 por parte de la División de Fiscalización se debía gestionar con investigaciones de fondo, inexactos y acciones de control, una meta que fue establecida para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva en la suma de 47.880.000.000; de la cual se obtuvo un nivel de cumplimiento del 119%, es decir, se logró una meta de gestión efectiva de fiscalización de $57.319.503.011.

De forma preliminar para la vigencia 2017, se ha establecido un meta de gestión efectiva para el proceso de Fiscalización y Liquidación, que ascendería a la suma de $23.308.000.000, la cual se deberá alcanzar con la ejecución de programas de investigación, que se generarán teniendo en cuenta la caracterización de los contribuyentes de cada jurisdicción y con base en los lineamientos definidos por la Subdirección de Gestión de Fiscalización dentro del “Plan Anual de Choque contra la Evasión”. De igual manera, se continuará desarrollando el Plan Anual de Choque contra el Contrabando, enfocado en operativos aduaneros que propendan por las aprehensiones y el decomiso de mercancías de ilegal introducción al territorio nacional.

Asistencia al Cliente: Desde el año 2009 se cuenta con un punto de contacto en el municipio de Pitalito, el cual presta atención a más de 21.000 contribuyentes de la zona sur del departamento, que representa una participación anual del 23% del total de los trámites realizados por la dirección seccional, lo cual refleja que este punto de atención ha tenido un impacto importante en esta zona, no solo atendiendo a contribuyentes del departamento del Huila, sino también del Caquetá, Cauca y Putumayo.

Se resalta que en el punto de contacto de la ciudad de Neiva, para el año 2016, fueron atendidos más de 91.000 contribuyentes, a quienes se les brindó atención haciendo uso del agendamiento a través de nuestro sitio web www.dian.gov.co o a través de nuestra línea telefónica 019005558484 o 057 (1) 4878200.

Con el fin de facilitar nuestros servicios informáticos electrónicos, en el año 2016 se brindó atención en diferentes municipios del departamento del Huila (La Plata, Garzón, San José de Isnos y Paicol), donde se instalaron 18 puntos móviles para la gestión de trámites de nuestra competencia y fueron atendidos 1.001 contribuyentes.

Durante el año 2016 se realizaron a través de la División de Gestión y Asistencia al Cliente, 28 jornadas de capacitación a 1.007 contribuyentes, para lo cual se contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de Neiva, Fenalco Huila y alcaldías municipales.

El IVA del 19%

Por su parte, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Santiago Rojas, explicó los detalles del aumento del IVA del 16 al 19 % que desde el pasado miércoles primero de febrero se volvió obligatorio en el país.

El aumento se da en medio de una demanda que fue presentada ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, la acción judicial qué busca, sea declarado inconstitucional este artículo, entre otros, de la reforma tributaria.

Sin embargo, Rojas advirtió que hay varios productos que, en vez de aumentar su precio, bajarán o se mantendrán igual.

Por ejemplo, los alimentos básicos como frutas, verduras, huevos, leche, pollo, café, azúcar, pasta, entre otros, no deberían aumentar porque esos productos no tuvieron incremento del IVA.

En el caso de los útiles escolares, los cuadernos, libros, lápices y matrículas de educación no deberían aumentar por incremento del IVA.

Por el lado de los productos que disminuirán su precio, pues el IVA pasa del 10 % al 5 %, el director de la Dian explicó que el precio bajará para productos como las bicicletas de menos de 900 mil pesos, las toallas higiénicas, los tampones higiénicos, los celulares de menos de 650 mil pesos, las tabletas de menos de 650 mil pesos. En estos casos, el IVA pasa del 16 % al 5 %”.

Quien cobre más de lo debido o simplemente incluya el IVA sin poder hacerlo, se expone a una condena de prisión de entre 4 y 9 años.

“Hay cárcel de 4 a 9 años para quien tenga la obligación de cobrar el IVA o el impoconsumo y no lo haga. Antes era solo para el que lo cobraba y no lo consignaba”, manifestó.

Rojas explicó que la tienda de barrio que antes no cobraba IVA continúa con el mismo beneficio. “En las tiendas donde no les cobran el IVA porque venden menos de 104 millones de pesos al año, ahí no debería haber aumento porque no les estamos cobrando el IVA”, puntualizó.

Cabe recordar que para la persona jurídica que quiera pedir la deducción de impuestos ante la Dian, deberá tener las transacciones electrónicas si son de más de 3 millones de pesos.

“Compras de más de 3 millones de pesos que se quieran hacer valer como una deducción de impuestos por parte del comprador, tiene que hacerlas a través de un medio electrónico de pago, no puede ser efectivo”, puntualizó el director de la Dian, Santiago Rojas.