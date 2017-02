Fijan listas de precios en Surabastos para evitar especulaciones

JUAN CARLOS BRAVO O.

DIARIO DEL HUILA

Redacción Economía

Las lluvias atípicas de las últimas semanas de enero hicieron que se presentara incrementos en los precios de productos como el tomate y el lulo. Sin embargo, la normalidad regresó y ahora el tema, es estar atentos a los precios de los productos que no fueron gravados con IVA dentro de la reforma tributaria; como es el caso de las frutas, los tubérculos, las verduras y legumbres.

Para evitar especulaciones, Surabastos viene publicando los precios de los alimentos de primera necesidad para que la gente identifique la diferencia de precios, comparados con los que están estableciendo en las tiendas, fruver y supermercados en las diferentes comunas de la ciudad de Neiva. Incluso, se estaría presentando aumentos injustificados en algunos mercados del centro de la ciudad.

Carlos Fernando Dussán Rivera, administrador general de la Central de Abastos del Sur, Surabastos, dijo que sería bueno que Fenalco analizara los precios de los dos canales de distribución de productos de primera necesidad y establecer qué está pasando en el mercado de Neiva.

Lluvias atípicas

Dussán Rivera, señaló que en materia de precios de alimentos, la Central de Abastos, ha presentado normalidad. Por el contrario, los precios se han mantenido estables e inclusive han bajado las cotizaciones de algunos alimentos durante la pasada primera quincena de enero.

Sostuvo que más adelante, durante la segunda quincena de enero, cuando se vieron los efectos ocasionados por las lluvias, subieron los precios de productos como el tomate y el lulo, pero para esta fecha volvieron nuevamente a bajar. Por ejemplo, el tomate estuvo por los 60 mil pesos la canastilla y ahora se encuentra por los 50 mil pesos. También el lulo que estaba sobre los 60 mil pesos la canastilla bajó a cerca de los 50 mil pesos.

“No hay especulación”

Carlos Fernando Dussán Rivera, administrador general de Surabastos, indicó que “en lo que tiene que ver con la reforma tributaria no hemos percibido afectaciones, especialmente con los productos que no tienen IVA. Es decir, no se ha presentado en Surabastos ningún tipo de especulación con los alimentos de primera necesidad de los huilenses. Ya que las frutas, verduras, tubérculos y legumbres no tienen el gravamen”.

“Pero si he escuchado de la gente que han comprado productos con altos precios, por ejemplo, en el centro de la ciudad, ellos si han visto la diferencia hacia arriba”, reveló.

Gasolina

“Hay un poco de preocupación por el tema de la gasolina, aunque por el momento no hemos visto que el último incremento haya impactado directamente en los precios de los alimentos que llegan a la Central; pero en el futuro si podría afectar un elemento muy importante como lo es el transporte, porque en ocasiones cuesta más el transporte que el mismo producto”, argumentó.

Lista de precios

Dussán Rivera, por último aseguró que “con el fin que la gente conozca las cotizaciones y evitar especulaciones, estamos publicando las listas de los precios, no solamente los de primera, sino también el precio de otros productos que se manejan más en las tiendas y supermercados de barrio, que es el ‘parejo’, porque en muchas ocasiones venden es ese tipo de producto pero no es el de primera. Allí entonces el comprador puede darse cuenta a qué precio le están vendiendo realmente”.

Informe del SIPSA

La información específica que durante el mes de enero se registra regularmente un incremento en los precios debido a que se reduce la producción en todo el país, pero no es un aumento que atente contra el bolsillo del consumidor y tampoco es en todos los alimentos. Por ejemplo, se redujeron los precios en tubérculos, principalmente del plátano hartón verde, las papas nevada y superior, las yucas criolla y llanera, y la arracacha amarilla.

En el caso del plátano hartón verde, la reducción del precio estuvo motivada por el aumento en la recolección en Arauca, Antioquia, Quindío y Córdoba. Por otro parte, en el grupo de las verduras y hortalizas, el aumento en el abastecimiento para robustecer su oferta en las principales centrales de abastos del país, alcanzó un 0,48 %.