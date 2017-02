Paro camionero alista motores

DIARIO DEL HUILA

Redacción Economía

En un verdadero tire y afloje se encuentran tranzados los representantes de los camioneros con el Gobierno Nacional; se han vuelto tan complejas las negociaciones, que incluso en este momento hay una amenaza de paro si no se da un cumplimiento serio de los puntos del acuerdo entre las partes. El acuerdo permitió levantar la paralización de 2016 que duró 47 días y afectó gran parte del país.

Según reveló el ministro de transporte, Jorge Eduardo Rojas, pese a que hay alerta y tensión, en ningún momento existe una decisión final de los camioneros de realizar un nuevo paro en el país.

Ultimátum

Sobre el particular, Jairo Herrera Murillo, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera, Asecarga, advirtió que los integrantes de la denominada Dignidad Camionera iniciarán un nuevo paro el próximo 20 de febrero, si el Gobierno no cumple con sus promesas.

“Ellos están tocando temas como el costo de los fletes, también la eliminación de la figura del uno a uno y otros relacionados con la estructuración del servicio. Actualmente el gremio está en crisis y no se está haciendo nada al respecto por ayudarlo desde el Gobierno”, aseguró el representante de los camioneros.

El dirigente gremial sostuvo que a lo largo de esta semana, los voceros de la Cruzada Nacional Camionera se han reunido con el ministro de transporte Jorge Rojas y otros delegados de esta entidad, con el fin de encontrar solución a sus peticiones; sin embargo, por redes sociales han dejado ver su descontento tras las mismas.

Gobierno Nacional

Por su parte, el ministro de transporte Jorge Eduardo Rojas aseguró que, por ahora, no hay una decisión por parte de los camioneros de entrar en paro.

Reveló que han tenido más de 200 reuniones con el gremio camionero para revisar cómo va el cumplimiento de los puntos acuerdados entre las partes, gracias a los cuales se logró levantar la inmovilización de 2016 luego de 47 días de protesta en diversos lugares del país.

"Quiero decir que nosotros hemos revisado cada uno de los puntos que pactamos en la inmovilización anterior; temas como los peajes no se han incumplido por parte de nosotros, porque lo que se decía era que se hiciera una socialización sobre este tema, mas no que estos no fueran incrementados", dijo Rojas.

Peajes

Señaló, que vale la pena decir que el alza de los peajes para este 2017, fue el índice de Precios al Consumidor, de manera que con eso se cumple con lo que se había pactado. El titular de la cartera de transporte reconoció que se han sentado a buscar que las concesiones que adelantan obras en el país, no incrementen de manera loca, por fuera de la norma o por fuera de lo pactado, ni uno solo de los peajes.

"Pero también implementamos en estos 8 meses, luego de levantase el paro camionero, una cantidad impresionante de medidas para ayudar al transportador, tales como el tema del cargue y el descargue. Estamos yendo a cada puerto del país y hablando con cada generador de carga para que el cargue y descargue lo asuman ellos; el código de comercio está claro que no lo puede asumir el transportador", expresó Rojas.

Sostuvo, Jorge Eduardo Rojas, que también se han reunido con varias multinacionales como el caso de Impala y los transportadores de Colombia para pedirles un mejor trato para los mismos.

El ministro de transporte dijo que las condiciones del mercado son mejores; hoy se busca, con el nuevo decreto, bajar la sobreoferta que es el problema de los transportadores.

La ATC

A su turno, Luis Orlando Ramírez presidente de la ATC, manifestó en un video publicado en Facebook que están “tratando de llegar a consensos con el Ministerio de Transporte y la verdad no vemos voluntad por parte de ellos; ahora solo nos queda una reunión en la Presidencia de la República para ver si allí nos ayudan a recuperar el sector”.

Los camioneros reiteraron que la decisión de irse a paro “no es un juego” y por eso esperan que el Gobierno los atienda; mientras tanto, analizan con sus delegados diferentes alternativas para superar la crisis por el aumento de los costos de operaciones e indicaron que su economía seguirá desacelerándose.

Último paro camionero

El paro camionero que duró 47 días el año anterior, afectando gravemente la movilidad de la carga en el país, ocasionó un abrupto freno a las actividades mercantiles, elevando considerablemente el porcentaje de comerciantes que reportaron descenso en sus ventas, según anunció la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Para el 34% de los encuestados por Fenalco, las ventas (expresadas en cantidades) fueron mayores a las obtenidas un año atrás, para el 42% fueron aproximadamente iguales y el 25% restante reportó una disminución.