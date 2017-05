Japón y EE.UU aumentan presión sobre Corea del Norte

En un gesto sin precedentes, el mayor buque de guerra japonés abandonó hoy el puerto de Yokosuka, cerca de Tokio, para asistir en alta mar al portaaviones nuclear USS Carl Vinson. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón responden de esta manera a las pruebas armamentísticas de Pyongyang. Pruebas calificadadas por el primer ministro japonés de “inaceptables”.

Mientras, en las localidades cercanas a las bases militares estadounidenses, muchos japoneses se preocupan de lo que pueda ocurrir con Corea del Norte.

“Debemos estar tranquilos porque puede que Yokota sea el primer objetivo pero también puede que no. Yo lo dudo. Estoy tranquilo. Veo las noticias e intento guardar la calma”, asegura el dueño de una tienda de zapatos.

“De todos modos, no podemos escapar de aquí. No podemos hacer nada. Nosotros los japoneses decimos normalmente que lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Aquí todos pensamos lo mismo, por eso no tenemos refugios o búnkeres, por ejemplo”, explica un taxista.

Corea del Norte continuó este fin de semana con sus ensayos balísticos mientras que en Washington, el presidente Donald Trump no descartaba una acción militar si las provocaciones de Pyongyang siguen adelante.