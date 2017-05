Maduro convoca Constituyente por decreto

Nueve temas vitales para el país centrarán el proceso constituyente cuya convocatoria oficializó por decreto el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Entre los temas Maduro destacó la necesidad de paz nacional, el perfeccionamiento del sistema económico nacional, la ampliación del sistema de justicia y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Maduro firmó el decreto en Consejo de Ministros realizado ayer en la noche en el Palacio de Miraflores, en Caracas, invocando el artículo 348 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

Explicó que el decreto establece la convocatoria de una Asamblea Constituyente, de carácter ciudadano y de elección popular, con el voto secreto y directo. Se trata de elegir una Asamblea Constituyente “que promueva la paz y el amor entre los venezolanos”, dijo.

El Jefe de Estado designó una comisión presidencial encargada de llevar la propuesta a consulta de las bases populares de todo el sistema de elección, que se encargará de establecer con claridad el poder plenipotenciario y el alcance de este poder constituyente originario.

Esta comisión estará presidida por Elías Jaua y participan Aristóbulo Istúriz, Hermánn Escarrá, Isaías Rodríguez, Earle Herrera, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Iris Varela, Francisco Ameliach y Nohemí Pocaterra.

Previamente, en una manifestación con ocasión del Dia Internacional del Trabajo, había anunciado su decisión, diciendo:

“Yo convoco al Poder Constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo, con su soberanía, quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero”.

Advirtió que el artículo 347 establece que el pueblo venezolano “es el depositario del poder constituyente originario” y que en razón de ello puede convocar a la Constituyente para “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución”

“Necesitamos transformar el Estado, sobretodo esa Asamblea Nacional podrida que está ahí (…) Todo lo que hagamos será fortalecer la Constitución pionera, la sabia, la Constitución Bolivariana de 1999. Activo el Poder Constituyente para que el pueblo tome todo el poder de la patria”, señaló Maduro.

Agregó que esta constituyente debe ser ciudadana, en unión cívico-militar y no de partidos políticos ni de élites. “Una constituyente ciudadana, obrera, comunal, misionera, campesina, feminista, de la juventud, de los estudiantes, indígena, pero sobretodo una constituyente obrera, profundamente comunal”, puntualizó.

Los 9 temas vitales

En el Consejo de Ministros, tras firmar el decreto de convocatoria, el presidente Maduro reseñó que nueve temas vitales para el país centrarán el proceso constituyente, entre los que destacó, en primer lugar, la necesidad de paz nacional, informó este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro.

En segundo lugar figura el perfeccionamiento del sistema económico nacional.

En tercer lugar, nombró la importancia de constitucionalizar las misiones sociales, creadas por la Revolución Bolivariana desde 1999.

“Constitucionalizar las misione y grandes misiones. Yo hablo de esto y me inspiro, me lleno de fuerzas porque este es el camino que el comandante Chávez quiso realizar cuando convocó a la reforma del 2007 y que lamentablemente (…) no lo logramos”, recordó.

En cuarto lugar está la ampliación del sistema de justicia y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

“La guerra contra la impunidad, duras penas contra delitos como la violación, el secuestro, el homicidio y otros más”, precisó.

En quinto lugar, mencionó las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica. Mientras que en sexto lugar, destacó la defensa de la soberanía nacional, la integridad de la nación y el rechazo al intervencionismo.

En séptimo lugar, citó el tema del carácter pluricultural de la Patria, y en octavo lugar, la garantía de futuro.

“Yo propongo el tema de los derechos sociales, culturales, educativos, laborales, tecnológicos de la de juventud y agreguemos en la Constitución un capítulo dedicado a las garantías, derechos y deberes de la juventud venezolana”, puntualizó.

En ese sentido, Maduro convocó a los jóvenes a tener su propia constituyente, sin ningún tipo de intermediarios.

Por último, el mandatario venezolano mencionó la necesidad de incorporar al proceso constituyente el quinto objetivo del Plan de la Patria, que contempla la preservación de la vida en el planeta.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente permitirá perfeccionar la Constitución de 1999, promulgada luego de un gran proceso constituyente en el país, indicó.