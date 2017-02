Amenazada Personera de Acevedo

Según versiones de la Personera Marla Alejandra Mota Chávarro, fue sorprendida por dos sujetos en una motocicleta cuando llegaba a su residencia, “había llegado de Acevedo a Pitalito, me baje del vehículo que me movilizaba en la estación de servicio Cideral, estaba hablando por celular con la personera de Isnos sobre unos cosas de trabajo, una cuadra antes de llegar a la casa donde vivo, veo una moto estacionada con dos tipos, el parrillero de una sola vez que me ve llegar, se baja de la motocicleta, sacó un arma y empieza a apuntarme en la cabeza diciéndome que me iba a matar, la forma en que reaccioné fue muy contrario a correr, el hombre me cogió de un brazo y me empuja a una rejas; en ese momento cierro los ojos, yo pensé que me iba a robar pero en ese forcejeo el hombre empieza a decirme unas cosas, pero por los nervios no le presté atención a lo que me decía, de un momento a otro el tipo que me está amenazando me suelta, se montó a la motocicleta y se van con el otro sujeto”, expresó la afectada a este medio de comunicación.

De igual modo Mota Chávarro manifestó a este medio de comunicación que después de ser intimidada por los sujetos - aún sin identificar por las autoridades - varias personas del sector salieron a auxiliarla, “después que escapan los sujetos me percaté de saber si había alguien más y no había absolutamente nadie, luego empezó a salir la gente de las casas preguntándome que si me habían hecho algo, ya interpuse la denuncia pertinente ante la Fiscalía y lo que me dijeron los funcionarios es que este no fue un intento de robo ya que esta no es la forma de actuar de los asaltantes; al mismo modo, me dieron medida de protección tanto en Pitalito como en Acevedo, de igual modo tomaré varias recomendaciones que me dieron las autoridades y tendré mas precaución por donde transite”, concluyó la Personera Municipal.

Rechazan amenazas

Mientras avanzan las investigaciones, entidades como Fenalper, Defensoría del Pueblo y personeros de otros municipios del Huila, rechazaron las amenazas contra la integridad de Marla Alejandra Motta Chavarro; en ese mismo sentido se pronunció Heidy Lorena Sánchez Castillo al indicar por su red social que este tipo de acciones son graves y demandó de las autoridades protección para los funcionarios.

“Como personera de la Ciudad de Neiva, expreso mi rechazo frente a las amenazas de las que ha sido víctima la personera del Municipio de Acevedo Dra. Marla Alejandra Motta Chavarro; hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten las gestiones necesarias para garantizar la seguridad y garantía de los derechos de los funcionarios.

Es importante reconocer la gravedad de estos hechos que además son cada vez más comunes, los Personeros y Personeras, como defensores de los derechos humanos, debemos contar con las garantías necesarias para ejercer nuestra labor sin que esto represente un peligro y una amenaza contra nuestra integridad” dijo Lorena Sánchez Castillo.