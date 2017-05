EPS Cafesalud sigue haciendo de las suyas

Redacción Judicial

Diario del Huila

Por una fractura en su rodilla, una mujer cumplió un mes de estar hospitalizada en la clínica Esimed de Neiva. El incidente ocurrió a las afueras de su casa, en el barrio Cándido Leguízamo de la comuna Uno de la capital Opita.

La mujer, identificada como Gladis Macías, quien tiene 60 años de edad, le ha venido solicitando a la Empresa Prestadora de Salud Cafesalud, el procedimiento quirúrgico que requiere para poder continuar su vida de forma normal y sin ninguna afectación. Ella, lo único que desea es poder seguir brindándole toda la ayuda necesaria a su nieta, quien es una pequeña de 10 años de edad.

Fractura de platillo y tibia

La hermana de la afectada, Flor Nelly Macías, narra que Gladis vive solo con la compañía de su Nieta, y que luego de la caída que sufrió, además de tener lesiones en su rodilla, resultó con fractura en la tibia y en el platillo externo.

“El siete de mayo cumple un mes de estar hospitalizada, nosotros la llevamos a urgencias y el médico le diagnosticó mediante procedimientos indicados, una fractura de platillo y tibia externo”, reiteró la hermana de la afectada.

“Tienen que hacerle una cirugía”

Adicional a esto, la mujer manifestó a Diario del Huila que por las fracturas que presenta la mujer luego de la caída, hasta la fecha de hoy no le han hecho ningún procedimiento, por consiguiente se encuentra a la espera de ser intervenida quirúrgicamente.

“A mi hermana tienen que hacerle una cirugía, la cual tiene un costo de 22 millones de pesos; ahora la EPS se está haciendo la de la vista gorda y no quieren adelantar el procedimiento que necesita” reitera Flor Nelly.

Mantiene a su nieta

Gladis Macías, la afectada, tiene 60 años y tiene una sola hija que no vive en Colombia “La hija le ayuda desde Chile, está pendiente de la niña. Además, ella nos tiene a mí y a mi otra hermana, sin embargo, cada una de nosotras tiene su hogar y sus obligaciones, por ahora yo le estoy ayudando, pero diariamente me gasto casi 10 mil pesos solo en transportes”, expresó la hermana a este medio de comunicación.

Tutela

Esta mujer que vive en la incertidumbre, se vio obligada a colocar una acción de tutela contra la Empresa Prestadora de Salud. Y según Flor Nelly Macías, la única respuesta que da Cafesalud es que ella debe conseguirse el dinero para que pueda ser operada “el dos de mayo instauramos la demanda, donde le estamos pidiendo al juez que le exija a Cafesalud la cirugía, y que además le den todos los medicamentos que necesita para su tratamiento”.

Pésimo servicio en la clínica

Además de los diferentes percances que ha sufrido Gladis con las fracturas que tiene en su cuerpo y la hospitalización, también le ha tocado aguantar la pésima prestación del servicio de la clínica.

“La calidad de servicio de esa clínica es pésima, el desaseo es uno de los puntos que evidencian la mala calidad que se vive, las enfermeras prestan un mal servicio, a mí me toca bañarla todos los días, no suministran agua para que los pacientes puedan tomar, toca rogar para que cambien los tendidos y tras de eso, la habitación donde se encuentra hospitalizada mi hermana, no tiene aire acondicionado; el ventilador que está en la habitación, es de ella; no parece ni que fuera hotel porque un hotel por lo menos tiene ventilador”, manifestó la mujer.

“Pañitos de agua fría”

Flor Nelly manifiesta que los procedimientos que le han ofrecido a su hermana son solo “pañitos de agua fría”.

“El médico que la iba a operar dijo que no llevaba más el proceso, renunció a él, hace poco días volvió y se apareció, le va a tomar varias radiografías a la rodilla y de acuerdo como salga la radiografía, le enyesaría la pierna y luego la enviaría para la casa, eso son solo pañitos de agua fría, mi hermana necesita una cirugía y eso es lo que la EPS tiene que darle”, concluyó.

Ya con la tutela interpuesta, esta humilde mujer quien ha estado hospitalizada ya casi un mes, se encuentra a la espera del fallo dado por el juzgado de reparto, quien le lleva el proceso.