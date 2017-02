Obras del Plazas Alcid, son inservibles y peligrosas: Contraloría

Por no incluir las actividades establecidas en un Estudio de Vulnerabilidad Sísmica y Solución de Reforzamiento de la tribuna occidental, lo Contraloría General, intervino a causa de que las estructuras al parecer son inservibles y potencialmente peligrosas para los usuarios.

Varias irregularidades reveló la Contraloría General de la República en un informe que dio respuesta a una denuncia ciudadana sobre las obras de remodelación del estadio de fútbol de la ciudad. Por un lado, determinó que hubo anomalías en la medida en que se omitió hacer el reforzamiento estructural de la gradería occidental, acción que quedó definida a raíz del estudio técnico que viabilizó la licencia, y contemplada además en los estudios previos del contrato. No obstante, el contratista, según la Contraloría, arbitrariamente decidió no ejecutar esta obra, violando no sólo la licencia otorgada por el Curador Urbano Primero, sino además constituyendo un “error insalvable”, según el ente fiscal.

Y es que según la Contraloría, la omisión de esta acción dentro del contrato, desencadenó en un error que puede generar a futuro más tragedias, pues según el estudio de vulnerabilidad sísmica soportó no sólo la emisión de la licencia de construcción, sino además, la aprobación de 12.684 millones de pesos vía Ocad de regalías, que establecía la necesidad imperiosa de reforzar la estructura del estadio, antes de cualquier intervención.

Sin haberse reforzado la edificación antigua, se ejecutaron y pagaron recursos por valor de $23.527 millones en obras complementarias. Un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $12.684 millones de pesos encontró la Contraloría General de la República por las irregularidades presentadas en la ejecución de los contratos de obra pública e interventoría para la adecuación, remodelación arquitectónica y reforzamiento estructural del Estadio de Futbol Guillermo Plazas Alcid, de la ciudad de Neiva.

Así mismo, según el informe dado por la Contraloría, al parecer lograron constatar que el contrato de obra pública No. 1758 de 2014 desconoció los criterios generales establecidos en el proyecto que lo originó, y transgredió el mandato contenido en la licencia de construcción otorgada por la Curaduría Primera Urbana de Neiva para la intervención del Estadio de Futbol.

No se reforzó la edificación antigua

El ente fiscal, según lo manifestado en el informe dado a la opinión pública, dentro del presupuesto de obra no se incluyeron las actividades establecidas en un Estudio de Vulnerabilidad Sísmica y Solución de Reforzamiento de la tribuna occidental, sobre el cual se soportó la Curaduría para el otorgamiento de la licencia de construcción.

Además, en el marco del contrato, sin haberse reforzado la edificación antigua, se ejecutaron y pagaron recursos por valor de $23.527 millones en obras complementarias de ampliación y remodelación en la cancha y camerinos, y construcción de los niveles cuarto, quinto, sexto y séptimo de la tribuna occidental.

Para la Contraloría, “Constituye un error insalvable, haber desconocido la imperativa necesidad de reforzar la estructura antigua de la tribuna occidental, siendo ello necesario e indispensable para que las obras construidas pudieran utilizarse”.

Este hecho se traduce en la inversión de una significativa cantidad de recursos en un proyecto que no tiene forma de cumplirse, habida cuenta que fueron contravenidos aspectos neurálgicos del mismo.

Ítems de obra sin funcionalidad

Al haber desconocido los lineamientos establecidos en el proyecto y la licencia de construcción determinados en los estudios en los cuales ésta se apoyaba, los ítems de obra ejecutados con cargo al contrato No. 1758 de 2014 carecen de funcionalidad, asegura el informe de la CGR.

Tal situación se da incluso en el hipotético caso de terminarse la construcción de las secciones que quedaron inconclusas a raíz de la suspensión del contrato declarada el día 20 de agosto de 2016, luego del desplome de una parte de la tribuna occidental en construcción.

Esto porque, como se ha subrayado antes, las obras construidas son complementarias de la estructura antigua y requieren de aquella para ser usadas. De ahí que la conclusión de la Contraloría es que los recursos invertidos con cargo a este contrato materializan un enorme daño al patrimonio público.

Contextualizando el informe dado por la Contraloría, a causa de que las estructuras realizadas son inservibles y potencialmente peligrosas para los usuarios, el dictamen dado sería para una demolición de dichas estructuraciones en donde las entidades encargadas de la remodelación de Estadio tendrán que pronunciarse para dar pronta solución a los requerimientos exigidos.