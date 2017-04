Últimos días para inscripciones de Healing the Children

Este año en la ciudad de Neiva se llevará a cabo en las instalaciones del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, la versión 24 de la jornada médica Healing the Children del 25 de mayo al primero de junio, en donde se espera atender a niños con diferentes patologías con la ayuda de personal médico de diversos países del mundo.

Cámara de Comercio de Neiva como uno de los organizadores de la jornada, expresó que ya se tiene todo dispuesto tanto en la parte logística como en el recurso humano del Hospital, para poder desarrollar con todas las garantías esta jornada, como se ha venido realizando desde hace 23 años consecutivos en la ciudad, lo que denota que Neiva es modelo casi a nivel mundial en la realización de este tipo de jornadas de salud, sobrepasando gobiernos y administraciones municipales de turno.

Un punto clave para la realización de esta jornada se ha dado gracias a la voluntad del sector privado de la ciudad, el cual ha asumido este tipo de iniciativas en el marco de la responsabilidad social.

"El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, con el objetivo de contribuir al desarrollo social del país, pero además cumpliendo con la responsabilidad social que nos atañe, realizamos año tras año la jornada de salud Healing the Children. Un evento pionero a nivel país porque no veo que en ningún otro departamento se realice este tipo de jornada, que como bien decía, participa el Hospital Universitario desde hace 22 años” afirmó el gerente del Hospital Universitario Jesús Antonio Castro Vargas.

Inscripciones

Las inscripciones empezaron el 3 de abril y van hasta el 8 de mayo, las cuales se pueden hacer en los puestos de salud y en las Empresas Sociales del Estado (ESE) municipales de cada localidad del departamento del Huila, lo que se espera es que los padres de familia o responsables se acerquen a estos lugares para que puedan inscribir a sus hijos; niños que deben tener patologías determinadas como labio leporino, paladar hendido, pie chapin o equinobaro, luxación congénita de cadera y secuelas por quemaduras; las cuales serán atendidas durante la semana que dure la jornada. “Sabemos que hay muchos padres que tienen la esperanza de que sus hijos sean valorados por estos médicos especialistas, y por eso muy seguramente también se llevarán menores con otras patologías diferentes a las que se van a atender, por eso la importancia de resaltar y hacer énfasis de que sólo se atenderán las previstas para la jornada”, indicó uno de los organizadores.

Recurso humano

Se espera que para la jornada médica Healing the Children, lleguen un promedio de 60 profesionales de la salud, entre los que se cuentan especialistas maxilofaciales, ortopedistas, anestesiólogos, enfermeros, terapistas del lenguaje, entre otros provenientes de diferentes países como Estados Unidos, varias naciones de Europa, Suramérica; así como colombianos sobre todo de Bogotá, quienes estarán apoyando esta jornada durante la semana en la que se efectuará y se espera que más de 600 niños se inscriban.

Requisitos

Los requisitos para poder efectuar la inscripción a la jornada son: los nombres y apellidos del menor, los cuales deben tener una edad de entre 6 meses hasta 18 años, tener clara la patología que se sufre, que debe estar dentro del conjunto previamente mencionado, la procedencia, el teléfono, el nombre de la EPS la cual se debe especificar si pertenece al régimen contributivo o subsidiado.

Beneficios hasta ahora

Según estadísticas oficiales en el Hospital Universitario de Neiva en los 23 años que se lleva realizando la campaña, se han atendido cerca de 3.800 niños, los cuales han podido restablecer de forma real su vida, ya que la jornada es eminentemente participativa y de inclusión social, por sus patologías muchos de los niños son discriminados, incluso dentro de su núcleo familiar y entorno social, devolviéndoles así la esperanza y la alegría que todo niño merece.

Las cifras del año pasado evidenciaron que la jornada tuvo más de 600 inscripciones de las cuales se atendieron cerca de 180 menores.

Carlos Fajardo, uno de los organizadores y promotores de la jornada, expresó que para él la mayor expectativa consiste en llegar a la versión número 24, muy posiblemente con esta jornada pasaremos de los 400 niños operados de forma gratuita, lo cual es el aporte de Healing the Children al Huila, “estoy encantado de ver el entusiasmo de la universidad de Harvard, quienes este año me pidieron más alas de cirugía y me tocó salir a buscar a más partes para poder atender más, sobre todo ortopedia” afirmó.

¿Qué es Healing the Children?

Healing the Children es quizás la organización caritativa registrada más antigua y más grande enfocada de manera unívoca en ayudar a niños desatendidos en todo el mundo, a asegurar la asistencia médica urgentemente necesaria que de otra manera no pueden obtener. Fundada en 1979, HTC ha ayudado con éxito a más de 250.000 niños en más de 95 países hasta la fecha, proporcionando más de $ 700 millones de servicios médicos a través de los profesionales de la salud que se ofrecen voluntariamente y donan a Healing the Children.