Banda marcial “libraduna” contará con instrumentos nuevos

En una jornada realizada en el seno de la comunidad educativa del Colegio Nacional Santa librada se llevó a cabo un acto protocolario, en donde la Cooperativa Coasmedas entregó una donación de 50 millones de pesos en instrumentos musicales, con el objetivo de fortalecer y renovar la banda marcial de este plantel e incentivar la sensibilidad de sus estudiantes por la música.

Contexto

La historia reciente de la banda marcial de esta Institución Educativa evidencia que es un proyecto de más de 25 años, comenzó cuando la empresa Coca Cola con sede en Neiva donó varios instrumentos con el fin de crear conciencia artística en los alumnos de este plantel educativo. Desde ese entonces los instrumentos seguían siendo los mismos, sólo se había realizado algunos arreglos y compras aisladas de uno que otro, lo que había causado que el inventario de la banda no estuviera en muy buenas condiciones.

A raíz de esto, el Instructor Oscar Ferney Solano presentó un proyecto por medio de la Cooperativa Coasmedas para poder renovar los instrumentos de la banda, algo que a la gerente Nubia Suarez Cabrera le interesó a tal medida que ayudó a que este plan saliera adelante y estuviera bien sustentado para que fuera aprobado, cosa que efectivamente se realizó.

“Estos recursos por 50 millones de pesos que entregamos hoy por parte de la Cooperativa que represento, Coasmedas, es algo que me genera gusto y que además está estipulado por ley, ya que el 20% de las utilidades se deben entregar a aportes educativos como baterías sanitaras, sillas, arreglo de aulas educativas o como en este caso instrumentos musicales. Esto nos llena mucho de alegría y sobre todo tener la posibilidad de ver el emotivo recibimiento por parte de los muchachos, el impacto social es grande ya que con estas medias vamos a salvar a mucho chicos de temas como consumo de drogas y pandillas” manifestó Suarez Cabrera.

Por su parte, Amanda Bermeo Carvajal, rectora de la Institución Educativa expresó que esta iniciativa es una gran ayuda por parte de Coasmedas, pero espera que estas acciones se intensifiquen en la empresa privada ya que los rectores de todas las Instituciones del municipio necesitan más de este tipo de beneficios. El colegio Nacional Santa Librada tiene muchas necesidades en materia de educación, ahora vendrá una nueva era y con esto se refiere a la reciente renovación de la banda marcial, proyecto que viene desde hace muchos años y que hasta ahora trabajaba con instrumentos obsoletos. Hoy, continuará impactando el mejoramiento en el aprendizaje y enseñanza de la música.

“Para mí esto que acaba de hacer la cooperativa Coasmedas es excelente, algo magnífico, es lo mejor que nos ha podido en mucho tiempo, ya que venimos trabajando desde el año pasado para logar este proyecto y sacarlo adelante. Gracias a Dios se nos dieron las cosas y qué mejor que la música para aprovechar el tiempo libre con los muchachos” afirmó Oscar Ferney Solano instructor de la banda marcial.

Opiniones de la comunidad educativa

Johan Sebastián Barragán:

Nos sentimos muy bendecidos por que la mayoría de los estudiantes no tiene estos recursos, entonces agradecemos infinitamente a las personas que nos colaboraron, necesitábamos instrumentos nuevos porque nos hacía falta personas y por causa de esto nos encontrábamos limitados, los instrumentos estaban dañados o en mal estado y por esta razón había muchos estudiantes que querían ingresar a la banda y no podían.

Laura Natalia Polanco:

Yo quiero dar la gracias por estos instrumentos que necesitábamos tanto y que además son muy importantes para las presentaciones, porque los anteriores estaban ya deteriorados sobre todo las timbas y con esto me siento motivada para seguir adelante con las mayores energías. Me siento muy feliz.

Luz Myriam Toledo

Yo como madre de familia considero que es bueno que las cooperativas estén apoyando el talento, porque esto es una cualidad que tienen todos los niños y a veces la falta de oportunidades hace que ellos tomen otros caminos. Nosotras como madres tenemos que apoyarnos y estar el 100% con ellos, esto es excelente y ojalá se repita.

Juan David Rivas

Me parece un apoyo muy grande a la banda porque hace mucho tiempo que no se entregaba nuevo material para que el proyecto siguiera creciendo, ahora ya podemos dedicarle más tiempo y seguir mejorando como músicos, todo esto me insta a seguir motivado, ya que vamos a tener mejor material para interpretar.

Cristian David Quintero

Creo que es muy bueno porque hace mucho tiempo estamos con los instrumentos deteriorados y que bien que estén apoyando la cultura, ya que cuando uno coge un instrumento no va a caer en malos vicios y además, es un arte que nos va a servir más adelante sobre todo con estas que son muy buenas herramientas, de muy buena marca.