Gremio de transportadores exige respuestas inmediatas

La ilegalidad en todos sus sentidos, viene afectando gravemente las economías de todos los sectores de la sociedad y por supuesto del país, por ejemplo si hablamos del caso del transporte legalmente constituido en Neiva, el cual tiene un fuerte impacto en la ciudad en donde es evidente que la situación cada día se pone más difícil, como lo expresan los representantes de este gremio, quienes no viendo otra opción acudieron a las instancias legales.

En el caso específico de la ciudad de Neiva, tal y como lo manifestó Danilo Páez, represéntate del servicio de transporte urbano, quien en diálogo con DIARIO DEL HUILA narró que ellos están pidiendo cosas claras, sin amenazas a la administración. “Ellos lo único que han hecho es hacernos a un lado y dejarnos con el problema de la ilegalidad, sobre todo en el caso del mototaxismo al no poder competir ni compartir el empleo con este servicio ilegal, el cual no solo proviene de Neiva, sino también de municipios aledaños, y que según apuntan las estadísticas e están ingresando diariamente cerca de 1500 motocicletas con pasajeros que vienen de municipio como Rivera, Campoalegre, Hobo, Baraya, Villavieja, Yaguará y Palermo, entre otros, afectando así gravemente el bolsillo no sólo del servicio urbano sino de los taxistas”.

“Nosotros hemos puesto de nuestra parte en muchas ocasiones para llegar a la mejor solución posible, tanto así, que nos hemos reunido con el SENA y la secretaría de gobierno para poder generar empleo a estas personas dedicadas al mototaxismo, pero todo esto ha sido en vano; incluso propusimos el día sin parrillero en donde la carrera de taxi sea a 3000 y el pasaje de colectivo sea a mil pesos” afirmó Danilo Páez.

“Deficiencia de guardas y oídos sordos de la alcaldía”

Otro aspecto preocupante que ven los gremios es la cuestión de los Guardas de tránsito, ya que como ellos mismos lo expresan, el trabajo que se había realizado el año pasado en cuanto a controles por parte de los agentes de tránsito se perdió porque ya no hay guardas y aunque han hablado con el secretario de movilidad y este afirma que hay 53 guardas - cosa que es algo que sólo existe en teoría ya que algunos de ellos están en vacaciones -, han sido reubicados o están incapacitados y el número real es el de apenas 15, algo que ellos consideran insuficiente debido a lo grande que es la ciudad de Neiva.

Expresó además que ya no pueden seguir en las mismas, que los más preocupante es tener que llegar a recurrir a un derecho de petición y una acción de tutela para que el alcalde los escuchara y viera que después de que la ciudad tenía 700 busetas, en promedio sólo quedan alrededor de 300 a causa de la ilegalidad, ya que muchos propietarios quebraron y decidieron vender lo poco que quedaba de su patrimonio, “para que un colectivo tenga un punto de equilibrio hay que mover 140 pasajeros diarios, después de esto empieza a ganar y lo que en realidad sucede es que recogemos cerca de 125 todos los días. Esto nos trae pérdidas, pero no nos retiramos porque estamos siendo obstinados tratando de sobresalir de alguna otra manera” afirmó el representante.

Problemas de la mancha amarilla

En cuanto a la situación de los taxistas, Jefferson Rivera, propietario de varios de estos vehículos y representante de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis Asoprocontax, expresó que ya no sabe qué hacer para que la administración municipal les colabore con acabar la ilegalidad en la ciudad, ya que esto debería ser una obligación como está estipulado en la Constitución Política, un municipio no puede tener transporte ilegal y de ser así este debe ser desmantelado, cosa que según el representante no es de la importancia de la administración municipal.

“Venimos hablando desde el año 2016, estuvimos en un reunión antes de la fiesta de Sampedro porque les íbamos a hacer un paro cuando vinieran las reinas y dije que no lo hiciéramos si se comprometían a solucionar, se fue el secretario de movilidad y hasta el día de hoy no hemos recibido nada y ya vamos para un año” afirmó Jefferson Rivera.

La Tutela

Rivera explicó que debido a que el transporte ilegal los tiene arruinados, instauraron una acción de tutela basada en la que ganaron el 24 de enero pasado y que consiste en acabar el transporte ilegal. El alcalde debe dar una solución inmediata y no dentro de un mes sino en el menor tiempo posible. En caso de ser incumplida, se configura un desacato a la orden judicial en donde el imputable es el alcalde y se le da la orden de dar respuesta a la petición de los accionantes y referirse concretamente sobre los controles que se deben dar, y realizar una reunión tanto el servicio urbano como los taxistas, para comprometerse y decir cómo va a terminar por fin con el problema de la ilegalidad, “ es decir que esperamos a que las próximas horas el alcalde se reúna con nosotros en donde vamos a ir en compañía de los medios de comunicación y de la Personería para que sean garantes de una verdadera solución” puntualizó Rivera.