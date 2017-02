Hoy se conmemoran 50 años del terremoto en el Huila

A primeras horas de la mañana de un día como hoy, pero hace 50 años, cuando todo parecía que se iba a desarrollar como muchos otros días en la capital huilense, un poderoso sismo de 7.2 grados en la escala de Richter sacudió la tierra conocida antaño como el Tolima Grande, el departamento del Caquetá, Cundinamarca y buena parte del país e incluso se sintió en países como Ecuador, Venezuela y Perú, por lo cual fue considerado un macrosismo y fue detectado por más de quinientas estaciones sismológicas del mundo.

El epicentro de este potente movimiento telúrico se presentó sobre las 10:20 a.m. de esa calurosa mañana de febrero en un sitio entre la Vega de Oriente, Campoalegre, y la Inspección de Policía de El Paraíso, Algeciras, donde más del 50% de sus construcciones colapsaron, ocurriendo diversos fenómenos en la naturaleza.

En Neiva, el saldo fatal fue de 15 muertos, alrededor de 120 heridos y cien mil damnificados. En Bogotá, fueron afectadas 30 estructuras con serios daños y al menos 50 muros fallaron.

Pero no solamente resultó afectada la capital huilense, en poblaciones como Campoalegre, el mismo sitio de la Vega de Oriente y la inspección de policía El Paraíso, de Algeciras, más del 50% de sus construcciones colapsaron, ocurrieron fenómenos en la naturaleza y muchas personas perdieron el equilibrio y cayeron al piso. Un resumen general de daños del departamento del Huila mostró que más de 1.000 viviendas quedaron destruidas, alrededor de 1.500 semidestruidas y más de 5.000 averiadas.

Hubo licuación de suelos, deslizamientos y agrietamiento del terreno en 21 poblaciones de los departamentos de Huila y Tolima. Estos últimos dos fenómenos bloquearon carreteras, interrumpiendo el paso de automóviles. También, algunas personas en Neiva, Pitalito, Altamira y Vegalarga, afirman haber visto ondas en el suelo de aproximadamente 50 cm de altura.

En Campoalegre murieron 18 personas, quedando gran parte de las construcciones destruidas, incluyendo su iglesia. En el municipio de Colombia solo quedaron 15 casas de pie, entre 250 que existían. Pitalito, Garzón, Algeciras, Gigante, Baraya, San Agustín, La Plata, Acevedo, Isnos, Guadalupe, Altamira, Tesalia, Tello, Aipe, Teruel, Agrado y Oporapa, fueron los municipios más afectados después de la capital.

En ciudades como Ibagué y Bogotá, se sintió bastante fuerte, provocando pánico y obligando a la mayoría de los habitantes a salir de las edificaciones. Varias viviendas presentaron grietas considerables en sus muros, y algunas quedaron arruinadas.

Ocurrieron averías leves en Pasto, Buenaventura, Barrancabermeja, Manizales, Tunja, entre otros, donde las viviendas presentaron pequeñas fisuras y muchas personas lo sintieron.

Se estableció que en los tres primeros días, se sintieron alrededor de 20 réplicas, y la estación sismológica de Bogotá registró hasta el 9 de marzo del mismo año un total de 350.

La madre tierra y sus tiempos estipulados

Partiendo del hecho de que el temblor del pasado 6 de febrero se presentó casi exactamente 50 años después, el entonces alcalde de Nieva y arquitecto Jaime Salazar Díaz, afirmó en diálogo con DIARIO DEL HUILA, que los tiempos de la naturaleza parecieran que ya están programados debido a la “coincidencia” tan grande en el tiempo, medio centenario.

El exmandatario expresó que ese fatídico 9 de febrero de 1967 estaba en una reunión en lo que en ese momento era la Alcaldía del Neiva, en lo que es hoy la tesorería del Edificio Municipal, reunido con los transportadores tratando un tema importante para este gremio, cuando de un momento a otro sintió que los ventanales estaban temblando, acto seguido, la secretaria del burgomaestre, Tulia Durán, quien conocía los ruidos del lugar, salió corriendo despavorida, lo que todos imitaron, saliendo a la mitad de la calle, donde vieron cómo el caliente asfalto neivano ondulaba sacudido como una gran lona.

Además narró que una buen parte de la ciudad quedó destruida, el edificio de la gobernación que en ese tiempo contaba con 3 pisos, el antiguo Hospital San Miguel, La Iglesia Catedral y muchos viviendas de desmoronaron cual si fueran castillos de naipes. En ese tiempo, el presidente de la República era Carlos Lleras Restrepo, quien por intermedio del ministro de Gobierno, Misael Pastrana Borrero, ayudó bastante a la reconstrucción de la ciudad, ya que gracias a su gestión, varios bancos, entre ellos el entonces Banco Central Hipotecario, prestaron dinero a los damnificados.

Lo que más se notó fue el pánico, la gente se lanzó a las calles pero a diferencia de pasado sismo del 6 de febrero, no regresó a las casas pues por las réplicas desconfiaban de la resistencia, entonces, uno recorría la ciudad y la gente estaba en los andenes y ahí armaron sus dormitorios, no querían dormir dentro de la casa hasta que no se las visitáramos con profesionales especializados en construcción, entonces se armaron unos equipos de ingenieros y arquitectos para que dieran un diagnóstico de la estabilidad de cada casa y que le diera la tranquilidad a la familia; los colegas fueron muy colaboradores, no cobraron nada y así, poco a poco, se fueron habilitando casas e instituciones”, puntualizó Jaime Salazar Díaz.

Recuadro

Magnitudes sísmicas

Magnitud Descripción Efectos de un sismo Frecuencia de ocurrencia

Menos de 2.0 Micro Los microsismo no son perceptibles Alrededor de 8.000 por día

2.0 a 2.9 Menor Generalmente no perceptibles Alrededor de 100º por día

3.0 a 3.9 Menor Perceptibles pero rara vez daños 49.000 por año

4.0 a 4.9 Ligero Movimientos de objetos en las 6.200 por año

habitaciones que generan ruido y con poco daño probable

5.0 a 5.9 Moderado Puede causar daños mayores en 800 por año

edificaciones débiles o mal construidas,

en edificaciones bien diseñadas los daños

son leves

6.0 a 6.9 Fuerte Pueden llegar a destruir áreas pobladas 120 por año

hasta en unos 160 Km a la redonda

7.0 a 7.9 Mayor Puede causar serios daños en 18 por año

extensas zonas

8.0 a 8.9 Grande Puede causar graves daños en zonas 1 a 3 por año

en cientos de kilómetros

9.0 a 9.9 Grande Devastadores en zonas de miles de Km 1 a 2 cada 20 años