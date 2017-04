Maestros y trabajadores salieron a marchar por mejoras salariales

Desde tempranas horas de la mañana, una buena cantidad de docentes y trabajadores se concentraron para posteriormente marchar atendiendo un llamado de la Central Unitaria de Trabajadores, la cual a nivel nacional convocó la movilización con el objetivo de protestar contra el gobierno en temas referentes a precarización laboral, tercerización, mala calidad de la salud y deficiencias en políticas educativas en todos sus aspectos.

El encuentro se realizó en el Parque Leesburg, en donde por un espacio de hora y media, sobre todo docentes, quienes fueron los que lideraron la movilización, socializaron los puntos negativos por los cuales decidieron manifestarse en contra de las políticas de Estado que, en el mejor de los casos, son deplorables para ellos.

Principales problemas

José Luis Castellanos, presidente de la Asociación de Institutores Huilenses ADIH, expresó que la marcha que lideraron, se realizó atendiendo a la convocatoria de las Centrales Obreras Estatales y a la Federación Colombiana de Educadores FECODE, dado a que actualmente se encuentran suspendidas las negociaciones con el Gobierno Nacional, en lo referente a las temáticas más importantes vigentes en la escena actual nacional como lo son la educación y la salud; la cuales se encuentran totalmente desfinanciadas. De esta forma se preparan para lo que sería el paro nacional indefinido, el cual se produciría en caso de no darse una solución a un pliego de peticiones que están exigiendo desde hace varios días, este paro se daría aproximadamente para el 20 de mayo, aunque la fecha real será determinada por las Centrales Obreras y FECODE.

Esta marcha la están acompañando maestros de los 12 municipios del norte del Huila, madres comunitarias y trabajadores de otros sindicatos, quienes al igual que todos los organizadores, esperan que la comunidad de Neiva y del departamento los acompañe y así poder exigir las peticiones en cuanto a mejora de infraestructura de los colegios, aumento salarial digno para los maestros y recursos para garantizar la educación de los niños.

Este gobierno le queda mal a todo el mundo

Luz Dary Torres Peña, representante del magisterio, enfatizó que esta movilización es un signo de protesta no sólo del sector de los maestros, sino de todos los demás sectores; ya que el Estado no está atendiendo en lo más mínimo las necesidades de los trabajadores y a la CUT le ha tocado levantarse en varias ocasiones de la mesa de negociaciones porque no llegan a un acuerdo con el modelo especial de la salud, el aumento salarial y medios para la educación, lo que a leguas demuestra que este gobierno le está quedando mal a todo el mundo, sobre todo a los trabajadores.

El aumento salarial es irrisorio

Álvaro Camacho Torres, presidente de la asociación de directivos docentes de la educación oficial de Neiva, afirmó que el objetivo principal de salir a la marcha es respaldar la reiniciación de la negociación de los pliegos de solicitudes presentados por todas las Federaciones y Centrales Obreras del país UTC, CUT, CGT, las cuales en estos momentos se encuentran suspendidas. Además, denunciar el irrisorio aumento que propone el Gobierno Nacional en cuanto a los salarios, que es del 0.15%, conociendo que en la reforma tributaria se le quitó a los docentes un 3% adicional, originando que el poder adquisitivo de los docentes y de muchos trabajadores vaya disminuyendo progresivamente con el trascurrir de los años.

Santos se está burlando de los trabajadores

Por su parte, Jairo Lozada, directivo de la CUT Huila y docente, expresó que los maestros y trabajadores huilenses acogieron el llamado hecho por la CUT y salieron a la calle a marchar por pretensiones laborales que les permitan tener una existencia digna, cosa que el gobierno encabezado por Juan Manuel Santos ha incumplido, con lo prometido en los acuerdos a nivel salarial, en donde se tenían que incrementar uno puntos teniendo como referencia factores como el IPS y la inflación, lo cual ve como una burla por parte del primer mandatario “ el presidente cree que por haberlo apoyado en la implementación del proceso de paz no nos vamos a movilizar para exigir nuestros derechos”.

Eliana Turín

Instructora del SENA menciona que quieren visibilizar el incumplimiento del gobierno hacia los trabajadores, todas las entidades del país nos están incumpliendo el los pliegos acordados con los mismos decretos que el gobierno emitió, lo que va en contra de la ley porque desde enero debió haber emitido el decreto de nivelaciones salariales para todos los trabajadores estatales y ni siquiera ha colocado el incremento correspondiente al IPC y se ve que hay unos puntos adicionales para que mantengamos una mínima cantidad adquisitiva.

Gilma Olaya Rojas

Soy la rectora de la Institución Educativa Tierra de promisión de Neiva y tenemos muchos motivos porque el gobierno ha incumplido con muchos aspectos, que no solamente competen al magisterio sino toda la niñez y comunidad educativa, esta marcha fue convocada desde hace 15 días por una salud digna en el magisterio, por la educación, el aprendizaje, que se de en situaciones dignas cómodas, que haya buena infraestructura y todos los medios de educación necesarios y eficientes.