Serios cuestionamientos a Emgesa por estudios sobre El Quimbo

Ayer en horas de la mañana se llevó a cabo la socialización de una serie de estudios realizados por varios expertos en temas técnicos a la represa El Quimbo, el cual fuera contratado por el gobierno departamental y en el que se halló varias inconsistencias en ítems relacionados directamente con la construcción del embalse y los aspectos que rodean la intervención de la empresa multinacional Emgesa.

El estudio estuvo a cargo de la corporación consultora Terrae, en donde participaron 12 profesionales conformados por ingenieros y geólogos especializados en geotecnia y recursos hidráulicos, con el objetivo de apoyar en temas de ordenamiento territorial en relación con la represa El Quimbo.

Naturaleza del estudio

El estudio realizado abarcó toda la parte geoambiental que tiene que ver con geomorfología, geología, geotecnia, e hidrología, en donde se encontró que en todos estos ítems hay unas deficiencias muy grandes que se pueden plantear, por ejemplo, en la falta de caracterización en los materiales que fueron usados para la construcción y constitución tanto de la represa como el dique auxiliar, en donde se tiene una profunda falta de generación de conocimiento en fallas geológicas que son de fundamental importancia, principalmente en temas de sismicidad en la zona de influencia de la represa El Quimbo.

Julio Fierro, geólogo consultor y quien lideró la socialización de los estudios, expresó que se evidenció el incumplimiento de unas resoluciones específicas que obligaban a Emgesa a establecer un monitoreo para la sismicidad inducida o desencadenada con anterioridad al embalsamiento; además de encontrar ciertos indicios de disminución de la calidad del agua en la zona embazada, en donde desafortunadamente la información suministrada a la ANLA en lo referente a seguimiento de parámetros de calidad del agua, es poco sistemática y no está ubicada en los lugares que deberían ser, incluso produciéndose distorsiones como ya se ha expresado en denuncias anteriores, que cuentan que las muestras del agua son de otros afluentes.

Otro punto importante que manifestó el experto, cosiste en que claramente se ve que la multinacional Emgesa está omitiendo información y además está entregando de forma desordenada lo que conduce a un desconocimiento, explicó también que adicional a la omisión hay deficiencia técnica de idoneidad y de adelanto del estado del arte por las fallas geológicas, ellos citan la mayor parte con referencia a un informe que hizo al empresa INGETEC en 1997, la cual se socializó el año siguiente y presentó en el 2008, sin tener en cuenta los adelantos que se han dado en esos 10 años en eos temas, ni que el Comité Internacional de grandes represas establece unos mínimos para estudiar las fallas geológicas que pueden generar sismos y su monitoreo, lo cual Emgesa no toma en cuenta en este estado del arte para hacer una mejoría de la información, que luego daría lugar al estudio de impacto ambiental.

Medidas:

Fiero expresó que lo primero es generar conocimiento en todos estos temas que he tocado de manera rápida, con base en ese conocimiento hay que tomar decisiones, porque hacerlo a la ligera, proponer un desembalse, no sería tampoco lo más responsable; es decir, desde una perspectiva técnica tengo que decir que esa actividad podría ser tenida en cuenta como estrategia, pues se necesita conocimiento porque se estaría actuando igual que la multinacional.

En lo referente a la opción del desembalse de la represa El Quimbo, explicó que esto no es de carácter obligatorio ya que es una situación muy compleja que tiene pros y contras, y esos son ambientales, sociales, culturales, económicos y jurídicos, y se tienen que evaluar de una manera muy cuidadosa, decisión que tendrá que tomar el gobierno y la ciudadanía en consenso.

En cuanto a pensar en un plan de contingencia, se ve que es algo por más ineficiente, teniendo en cuenta que al no existir los estudios básicos que son necesarios para generar estudios de amenaza y vulnerabilidad. Solo existe un plan genérico que no es una contingencia adecuada y coherente para estas obras y que no responde realmente a los riesgos que se puedan ocurrir en el peor de los casos, que sería la colisión de la represa.

“El primer paso es generar conocimiento, pero tenemos que acá hay una responsabilidad de una empresa que reconfigura todos los escenarios de amenaza de riesgo sociales, cultural; y vale la pena hacer una reflexión si los estudios son pagados por el que está interesado en hacer el proyecto y es muy difícil que los consultores digan que no y creo que acá deberíamos comenzar por consultorías y asesorías que sean pagada,s pero con unos mecanismos de fiducia que no sean directos y así se asegura la independencia en resolver estos temas.”

¿Y la ANLA qué?

A este respecto el especialista en temas geológicos indicó que en cuanto a la responsabilidad de la ANLA, ve que este es un esquema en donde la autoridad ambiental es la única que toma decisiones sobre este tipo de megaproyectos, “deberían delegar ciertas funciones específicas ya que debería existir una autoridad de orden técnico diferente, que evalúe eminentemente los temas técnicos, por ejemplo, el carácter de las arcillas con las cuales se construyeron el núcleo impermeable de la represa, así mismo otra entidad que se encargue de los impactos ambientales y por supuesto estamos llamando a que haya una instancia de evaluación sociocultural, porque esta no es la más idónea, de alguna manera un proyecto completo y estos detalles escapan a los técnicos de la ANLA”, indicó el geólogo.