Vladimir, un incansable luchador social

Por Sandy Jasmine Cano Tama

Especial Diario del Huila

Hace cerca de cinco años Víctor Vladimir Vallecillas Góngora que se vio obligado a salir de su tierra, bajo la presión de grupos armados al margen de la ley, quienes buscaban a toda costa acabar con su vida, pues había sido señalado como un ‘soplón’ del Ejército.

“Yo recuerdo que tuve que salir un 7 agosto de mi ciudad, tomar algunas pertenencias, recoger a mi esposa y mi hijo, para huir con destino a Cali”, señala el hombre.

Movimiento político

Meses antes Víctor Vladimir, quien gozaba del aprecio y de las buenas relaciones con funcionarios con cargo de importancia, se había reunido con un grupo de amigos con el fin de conformar un partido político, para hacer la diferencia. “Yo me dedicaba a varias cosas, una era administrando mis negocios ya que tenía una discoteca y uno de los mejores restaurantes que habían allí; pero también en mi vida pública yo fui secretario privado de dos alcaldes, fui por siete años secretario del Concejo Municipal y siempre estuve trabajando en la parte social”

Todo ese trabajo aunado a otras acciones, les permitió que las personas empezaran a reconocerlos y abrirles espacio entre las comunidades, dándose a conocer, ayudando a las personas, haciendo trabajo social.

“Eso nos dio un nombre y un realce, entonces fue cuando hicimos un sorteo para que cada uno fuera candidato a un puesto político, fuera a la Alcaldía, al Concejo, a la Asamblea y resulta que llegamos a subir a tres alcaldes seguidos”

Candidato

En medio de dicha rifa, Vallecilla había quedado con el turno número cinco para ser candidato a la Alcaldía y ya con tres que habían logrado subir, su turno se aproximaba, por lo que decidió medirse para conocer el grado de aceptabilidad que tendría.

“Yo postulé a una candidata al Senado en mi pueblo, era una mujer que nunca había sacado votos en El Charco y así poder saber qué grado de aceptación yo podía tener y así poder fortalecer su trabajo de ser necesario. Fue entonces cuando le logré sacar a la senadora Miriam Paredes 1.119 votos, cuando la votación más grande que ella había obtenido en el pueblo era de 80 votos”

Calvario

“Yo tenía grandes aspiraciones, pero para ese tiempo fue cuando se metió el Ejército al pueblo y capturaron a unas personas que pertenecían al movimiento político contrario al de nosotros, porque los señalaban de tener afinidad con las FARC”

Desde allí inició el calvario para Víctor Vladimir, pues sus contrincantes se valieron de aquella acción de la justicia, para señalarlo a él y a su equipo con las FARC de haber sido las personas que delataron el movimiento contrario.

Desplazado

Fue allí cuando Vladimir, se vio obligado a tomar algunas prendas de vestir, dinero y junto a su esposa huir de su pueblo, con destino a Cali. Pero allí no paró la historia porque las amenazas e intimidaciones continuaron.

“Recuerdo que me reuní con el que era el asesor jurídico, quien también era mi amigo, le dije que mandáramos a alguien hablar con esa gente de la guerrilla, pero él dijo que no, porque no tenía que esconder nada. Al siguiente día de haber regresado al Charco, lo asesinaron”

Meses después y ante la zozobra y temor por su integridad, se vino a Neiva y ya estando radicado se trajo a su familia.

Dada su condición de víctima por el conflicto armado, este hombre empezó a buscar ayuda por parte del gobierno, pero se encontró con que no existía una organización o gremio que orientará y ayudara a los afrocolombianos con estas condiciones.

“Encontré grupos de afros, que ayudaban a la gente de nuestra raza, encontré grupos de personas desplazadas de todo Colombia, víctimas del conflicto, pero no existía una asociación de afrocolombianos víctimas del conflicto armado, fue entonces cuando fundé Asoafrovic”, puntualiza Vladimir.

Hoy, a través de su organización trata de ayudar a la población afrocolombiana víctima del conflicto armado y que ha sido estigmatizada y golpeada por la misma sociedad.

¿En qué Fecha se creó la asociación?

Se fundó el 15 de agosto del 2013. En esa fecha, empezamos a conformarnos como una organización y empezamos a trabajar.

¿De dónde nace la idea de crear esta organización?

Resulto de una conversación con unos amigos, integrantes de 16 familias que habíamos sufrido hechos victimizan tés como: desplazamiento forzado en general, homicidio etc. no nos mirábamos representados en las otras organizaciones porque el tema de víctimas no lo tocaban.

¿Usted decide darle un enfoque diferente a la asociación?

Si es una asociación étnica con un enfoque diferencial, que es victimas esto nos hace diferente a las demás.

¿Qué apoyo recibieron inicialmente?

Recibimos apoyo de la unidad de víctimas, asignaron para los grupos étnicos varias capacitaciones sobre la ley 1448 en especial del Decreto Ley 4635 del 2011 que es el garantiza los derechos para las victimas afrocolombianas del país.

¿Qué gestiones han adelantado?

Empezamos hacer gestiones con la alcaldía. El Sena nos dio un gran apoyo para que nuestros hijos y nuestra gente pudieran ingresaran a estudiar cursos técnicos y tecnólogos, entre otros.

¿Tienen participación institucional?

Si, gracias a la Ley 1448 Tenemos espacio en la mesa municipal y en la mesa departamental espacio directo, se nos ha dado la atención que merecemos.

¿En qué partes tienen asociados?

En Palermo, Campo alegre, Baraya y en otro departamento como el Quindío.

¿Cuántas familias conforman hoy en día la asociación y de dónde proceden?

67 familias de diferentes partes choco cauca Nariño y de todas partes del país.

¿En Neiva?

En Neiva tenemos 25 familias.

¿Qué apoyo institucional han recibido?

Gracias a la respuesta institucional, se han entregado cuatro fortalecimientos a cuatro víctimas afros y por la alcaldía pudimos dar tres proyectos productivos. Este año con la gobernación ya está para darse la contratación de 11 fortalecimientos para 11 familias afros.

¿En qué consisten los proyectos?

Ejemplo. Se está creando una empresa de ornamentación que será de la asociación y se recibirá el fortalecimiento de dos equipos de soldadura, prensa, la maquinaria necesaria. Ya tenemos personal capacitado, la idea es llegar a empresas y brindar a las grandes construcciones el servicio de ornamentación ya se están haciendo unos acercamientos.

¿Qué proyecto tienen para la niñez?

La regla fundamental enseñar a nuestros niños nuestra cultura, como el respeto a la madre selva. Queremos traer una persona capacitada que profundicé en el tema de las enfermedades espirituales. Es algo increíble pero cierto, las que detectan la enfermedad son las curanderas.