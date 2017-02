El alcalde de Baraya, manipula a sus conciudadanos: Rodrigo Villalba

Diario del Huila, Jhon Freddy Figueroa

Política

Para el senador liberal Rodrigo Villalba, la colectividad está más viva que nunca y con una muy buena representación política en todo el departamento del Huila; indica que el liberalismo en la órbita nacional y departamental ha sido pieza fundamental en el actual proceso de paz que el Gobierno Nacional alcanzó con la guerrilla de las FARC, en donde ha dado su respaldo a las diferentes iniciativas en pro de aportar su granito de arena a la paz de Colombia.



Frente al proceso electoral que se adelantará el año que viene el año entrante, no descarta que el Partido Liberal, haga alianzas políticas, para tener nombres fuertes en las próximas elecciones en donde se escogen candidatos para Cámara de Representantes y Senado de la República.

Así mismo, se refiere a la ‘supuesta’ persecución política que tiene contra Luis Enrique Cardoso Tovar, alcalde del municipio de Baraya; acción que califica como descabellada y manipuladora por parte del burgomaestre que es actualmente investigado por la Procuraduría Provincial de Garzón.

¿En estos momentos cual es el panorama político del Partido Liberal en el Huila?

El Partido Liberal, en el país y en el Huila está consolidándose de nuevo; tiene directivas departamentales, directorios en cada uno de los municipios gracias a la reestructuración hecha el año pasado por medio de Asambleas Populares; tiene representación en los Concejos municipales; en cerca de 10 alcaldías en el Huila; tiene representación en la Asamblea, tiene representación en el Congreso y también el departamento está representado en las directivas nacionales de la colectividad.

Es un partido que se mantiene vivo, que se mueve, sus dirigentes hacen gestión permanente y representan a los huilenses con dignidad y decoro; ahí están los resultados, además la colectividad estimula a los dirigentes que buscan el beneficio de la comunidad.

El partido está al tanto con la onda de hoy que es un proceso de paz, que va en buen término con las FARC y que el Partido Liberal y los huilenses estamos apoyando de manera inclaudicable. Consideramos la paz un bien superior y en consecuencia apoyaremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder ver un departamento y un país en paz, prosperidad y reconciliación.

Trabajamos con muchas ganas para todo lo que viene que serán cosas positivas para el país en todos los aspectos.



2. ¿Cómo viene adelantando el trabajo para las siguientes elecciones legislativas?



La mejor forma de preparar las próximas elecciones se hace cumpliendo a cabalidad el compromiso presente, antes del cálculo electoral; nuestros alcaldes haciendo una tarea importante, los que nos representan en las corporaciones de elección popular, también lo hacen; en nuestro trabajo en el Congreso también cumplimos al pie de la letra nuestro compromiso. El exgobernador Iriarte hizo una extraordinaria labor.

Simultáneamente viene un año muy duro electoralmente, para lo cual estamos preparados.

El Huila no está ausente de la polarización política nacional entre amigos del gobierno y oposición. Pero también hay nuevos actores de la vida política que representan una alternativa, que alimentan el debate, que lo hacen más constructivo y que tienen posibilidades en la carrera presidencial.

Frente al Congreso, también se va a mover mucho, el liberalismo viene trabajando, esperamos a que haya muchos candidatos, los actuales y nuevos, que aspiren al Senado y a la Cámara que es la representación que hay que revalidar el próximo año.

3. ¿Como jefe del liberalismo en el Huila, cómo se adoptará el mecanismo de escogencia de los diferentes candidatos que van a representar a la colectividad?

En primer lugar vamos promover que haya más candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara, de distintas regiones y matices y en agosto va a ser el Congreso Nacional Liberal en el que se establecerán las reglas. Este primer semestre será de precalentamiento, para que se lancen todos los que quieran y en el segundo semestre aplicaremos las reglas que se establezcan en el Congreso nacional liberal.

4. ¿Estará el Partido Liberal en el Huila, abierto a las alianzas?



Sí. Nosotros vamos a hacer las cosas al derecho, primero vamos a buscar candidatos propios y a estimular lo interno, pero estamos en el siglo XXI, en un país de apertura política y todos los días aparecen en el panorama nuevas tendencias para las cuales estaremos abiertos, por supuestos que estamos atentos a alianzas y no las descartamos.

5. ¿Se dice en algunos municipios del Huila que el Partido Liberal en cabeza de sus directivas está en plena persecución política. ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones?





Eso tiene nombre propio; el alcalde de Baraya que en una coartada frente a un órgano de control, manipula a sus conciudadanos diciendo que el Partido Liberal lo está persiguiendo. Lo que yo sé y no es nuevo es que hace mucho rato la justicia y los órganos de control lo tienen en la mira por las irregularidades que ha cometido como alcalde esa localidad. Ahora, hábilmente, para poner una cortina de humo y tratar de ablandar los investigadores, dice que el Partido Liberal lo persigue. No, el liberalismo es muy serio, no se mete en decisiones judiciales ni de órganos de control, el liberalismo no está persiguiendo a ese alcalde. La que lo persigue es la justicia y los órganos de control.

Y si ese alcalde siente que un funcionario, de cualquier rama, actúa mal con él, pues que lo denuncie y que lo haga investigar, pero que no trate de voltear la torta.

6. En Neiva, hay quienes dicen que el Partido Liberal está detrás del proceso de revocatoria del alcalde Rodrigo Lara. ¿Cuál es su posición?





Eso no es cierto. Lo que he visto es que los que promueven la revocatoria están algunas personas que en otras ocasiones han estado en ese tipo de procesos y otros que estuvieron con el alcalde Lara, ahora se muestran inconformes, pero el liberalismo no.

Creo que al alcalde Rodrigo Lara, hay que dejarlo gobernar, el primer año es de planeación y de organización y viene este año de ejecutoria, hay que darle un mayor compás de espera.

7. El hecho de que Gorky Muñoz, ex candidato a la alcaldía de Neiva, por la colectividad en las elecciones pasadas quiera ahora tener un candidato propio a la Cámara de Representantes, se toma como una división del partido?

No hay ninguna división de partido. En año prelectoral se presentan precandidaturas.

Yo he hablado con Gorky y le he dicho, con mucha amistad, que es bueno que se concentre en la alcaldía donde tiene todas las posibilidades, está en turno.

8. A un año de los respectivos mandatos de Huila y Neiva, ¿Qué opinión tiene de sus ejecutorias?

Ninguno de los dos tiene todavía mayores cosas ejecutoriadas para mostrar; tienen algunas obras que venían del gobierno anterior y que ellos continuaron, como es su deber y como es normal. El gobierno departamental presentó en 2016 lo que venía de Carlos Mauricio Iriarte y en el de Neiva pasa igual. Pero eso es normal y en el primer año ellos deben organizar su Plan de Desarrollo y planificar; entonces ese corte de cuentas del primer año no lo hago con ejecutorias, este año si debe ser de ejecutorias.

9. El Gobierno Nacional en cabeza de sus funcionarios en visitas al Huila han hecho una serie de anuncios de inversiones pero conforme pasa el tiempo están se diluyen. ¿Qué se le debe exigir al gobierno para que cumpla?



Se está promoviendo el Plan Paz y yo creo que hay que aprovecharlo al máximo con una inversión que cofinancia, en un alto grado el Gobierno nacional y lo estamos apoyando y ahí debe estar incluido todo el paquete de inversiones en todo el Huila y aspiramos a que sea más integral pero es la manera de asegurar la gran inversión en el corto y mediano plazo en el departamento del Huila y lo vamos apoyar para garantizar esos recursos.

El Presidente Santos ha demostrado una muy buena voluntad con el Huila, tanto así que por primera vez hay cuatro altos directivos del Gobierno Nacional oriundos de la región: al frente del Banco Agrario, de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, de Finagro y del Viceministerio de Minas y Energía, a quienes les dio su confianza para que trabajen por el gobierno, por el país y por el Huila. Ahora hay que materializar esos anuncios.

10. Si ve compromiso de la dirigencia política del Huila para salvar de la crisis financiera al Hospital Universitario de Neiva

El Hospital Universitario de Neiva, tiene muy buenas condiciones, es competitivo, todos le hemos aportado, tiene excelentes condiciones pero obviamente hay que resolver la crisis, le corresponde en primer lugar al gobierno departamental encararla y proponer las soluciones; nosotros estamos atentos y creo que toda la clase dirigente del Huila hace causa común alrededor de esta causa. En lo que tiene que ver conmigo, que cuenten ciento por ciento.