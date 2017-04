Si dejamos cambiar la Ley, el Huila pierde: Orlando Ibagón

Diario del Huila, Política

Para el diputado Orlando Ibagón, el desconocer la norma que está haciendo tránsito en el Congreso de la República con el cual se revive un parágrafo de la Ley 1447 de 2012 que establece los mecanismo para dirimir los conflictos de límites o linderos entre departamentos, traerá unas graves consecuencias para el Huila con la pérdida de más de 44 mil hectáreas en la zona comprendida entre Santa Leticia-Moscopán, en La Plata.

“Si no se quita este parágrafo a esta ley, los huilenses perderemos 44 mil hectáreas; ojalá que los congresistas sean sensatos y no le den trámite ya que este mismo parágrafo lo quisieron meter hace 2012 cuando se aprobó la Ley 1447 y la comisión limítrofe de La Plata, viajaron a Bogotá y lograron detener y sacar dicha norma que establece que ya no se dirime teniendo encuentra los límites sino mediante consulta popular” manifestó el diputado.

Huila pierde con consulta popular

De acuerdo con el diputado Ibagón, de llegar a este punto es casi seguro que en dicha consulta el grueso de población vote por el Cauca ya que más del 90% de la población es caucana.

Según el diputado, para nadie un secreto que el Cauca siempre ha pretendido estos territorios dada su riqueza de recursos naturales y es por ello que insiste en que de aprobarse dicha ley con la consulta el Huila pierde dicho territorio.

“Yo creo que la doctora Flora Perdomo está equivocada de principio a fin, porque esta ley con su cambio lo que le está dando es la posibilidad y ventana abierta para que estos territorios pasen al Cauca, porque van a hacer unas consultas de unas comisiones que van a ir al sitio a preguntar a la gente en donde quieren estar” dijo Ibagón.

Y añadió que da tristeza saber que los congresistas del Huila, no han gestionado ante el Gobierno Nacional recursos para obras de desarrollo o sector agropecuario del sector Santa Leticia-Moscopán; como por ejemplo la pavimentación de la vía La Plata - Moscopan.

No hay litigio

El dirigente político sostuvo que es obvio que no hay litigio como se dio a conocer el día jueves en la sesión descentralizada de la Asamblea del Huila en La Plata.

De igual forma se preguntó que si ellos, los que están interesados en estas tierras, ¿por qué no han formalizado el litigio?; a lo que respondió que para ello se debe acudir a la comisión de ordenamiento territorial del Congreso de la República y llamar a los gobernadores para formalizar el litigio y no lo harán porque la ley existente establece como elemento primordial las normas que constituyen los límites y esas normas favorecen al Huila.

“El Cauca no va a formalizar el litigio porque va a perder porque no tiene argumentos jurídicos y es por ello que se valen de esta argucia de cambiar el artículo noveno de la ley para decir que ya no se tienen en cuenta los linderos que por ahora favorecen al Huila”.

Orlando Ibagón, llamó a la unión política para defender el territorio del Huila y trabajar en bloque para no permitir el cambio de la ley para lo cual agradeció la solidaridad de algunos diputados con esta causa y lamentó el egoísmo y celos políticos de algunos compañeros de la Duma en pro del beneficio de esta región.