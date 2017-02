“Me siento contento con mi buena gestión” Alcalde de Baraya

El burgomaestre de la ciudad del Eterno Retorno en Diálogo con Diario del Huila manifestó que en su primer año de gestión a la cabeza del municipio, ha podido cumplir cerca de un 98% por ciento de las metas que propuso en el Plan de Desarrollo de su candidatura, logrando así rendir un buen informe ante los diferentes organismos de control, en donde se ha trabajado para impactar positivamente en la partes social y en la recuperación de la confianza de la comunidad por parte del Estado que él representa.

¿Cómo le fue a la administración municipal de Baraya?

Muy bien, ya que pudimos radicar todos los proyectos que nos propusimos desde la alcaldía para el primer año, dentro de los cuales se destacó la construcción del Centro de Desarrollo Infantil, la Unidad Deportiva, la inauguración el Centro de Integración Ciudadana, tres cubiertas para polideportivos situados en zona rural del municipio y los dormitorios de la Institución Educativa Joaquín García Borrero.

¿Cuáles han sido las inversiones más importantes?

Una de las inversiones más significativas fue haber firmado con el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) el año pasado 918 millones de pesos para el mejoramiento de vivienda, que se finiquitará el próximo miércoles con la participación del vicepresidente de la república Oscar Naranjo, la Ministra de Vivienda Elsa Noguera y el gobernador del Huila, en donde se entregarán 200 viviendas, un proyecto de 753 millones de pesos para pavimentación de vías además del mejoramiento de la galería.

¿En qué estado está el presupuesto del municipio?

Nosotros tenemos un presupuesto muy deficiente como todos los municipios de sexta categoría, no podemos decir que como alcaldes podemos sobrevivir con los recursos del Sistema General o con los de las transferencias por regalías ya que esto no es viable, si queremos conseguir fondos importantes nos toca apoyarnos en el gobierno departamental y nacional con la gestión que podamos realizar, sin embargo se tiene conocimiento de que el Huila va a ser parte de los departamentos priorizados por el posconflicto.

¿Considera usted que Baraya debería entrar en el plan paz?

Baraya ha sido un municipio golpeado por más de 50 años de guerra, es bien sabido que tuvo su propio frente guerrillero, El Frente 17 de las FARC, pero afortunadamente ya hace más de un año y medio que se terminaron las extorsiones, las amenazas y los chantajes; tanto así que la Policía Nacional puede ir tranquilamente hasta lo más profundo de la montaña en la vereda La libertad, algo que se pudo corroborar en la audiencia pública de derechos humanos que se realizó en marzo con presencia de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del senado de la República.

¿Cómo va el Plan Paz?

De darse el Plan Paz para el Huila, creo que el municipio de Baraya va a ser uno de los mayores beneficiados ya que tenemos una cercanía muy importante con el Gobierno Departamental y por eso estamos a la espera que se den los resultados, tenemos algunos convenios pero todavía no hay nada concreto.

¿Cómo va la evolución del municipio después del sismo del pasado lunes?

Se tuvo una gran dificultad con lo del sismo donde los resultados fueron negativos para la educación en el municipio, ya que debido a las serie de afectaciones que sufrió el colegio Antonio Baraya, hubo la necesidad de evacuar a los 387 estudiantes para evitar así alguna tragedia en caso de que se presente otro movimiento telúrico, por eso ya se han tomado medidas para afrontar esta situación, por lo que se tomó la determinación de que los estudiantes de bachillerato van a estudiar en la tarde en las otras sedes que quedaron buenas ya que en Baraya sólo se estudia una jornada. Los niños de primaria entrarán una hora más temprano para salir a las 11 am y a partir de las 12 entrarán los estudiantes de bachillerato.

¿Qué medidas se tomarán para articular el Código Nacional de Policía?

Los mandatarios tanto departamentales como municipales nos toca estar al frente de la norma, como autoridades nos corresponde darle una correcta explicación, ya empezamos con lo de la recuperación del espacio público y tenemos 6 meses de acuerdo pedagógico. Con respecto a la propuesta del gobernador de reducir una hora la venta de licores estamos de acuerdo porque en la época de fiestas siempre lo ampliamos al tiempo normal, que sea hasta la 1 de la mañana nos sirve.

¿Cómo va el tema de las vías terciarias?

Ese es el dolor de cabeza de todos los municipios y más de nosotros que tenemos 275 kilómetros de red terciaria, pero no hay ni uno de placa huella, tengo un proyecto de 5 km y me dicen que en marzo me lo van a adjudicar en zona de montaña y tengo otro de 6 kilómetros para conectar con el municipio de Villavieja, específicamente con el Desierto de la Tatacoa. Esta es nuestra esperanza de turismo y que la gente que entra al desierto por Villavieja, quiere salir por baraya para no repetir senderos, por eso hay que mantener ese corredor vial en buen estado.

¿Cómo va lo de las investigaciones en procuraduría?

Estoy muy tranquilo ya que el que nada debe nada teme, pero estoy muy decepcionado de la justicia porque al parecer sólo actúan a favor de los políticos tradicionales y de los que tienen el poder, pero estoy muy optimista y sé que vamos a salir adelante, la gente nos acompaña y eso es muestra de que estamos haciendo las cosas bien.