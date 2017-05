Pitalito albergó foro cafetero

El evento que se llevó a cabo en la sede de la Cámara de Comercio de Pitalito, contó con la participación del Comité de cafeteros del Huila, funcionarios de la Gobernación, la Agencia de Desarrollo Rural y el Banco Agrario.

Durante el foro de discutieron temas relacionados con la inconformidad que tienen los cafeteros en relación al manejo que le da la Administración Departamental a los proyectos que se plantea, ya que no se están teniendo en cuenta sus necesidades reales.

La preocupación al respecto ya había sido planteada por el diputado William González Henao, quien manifestó que existen múltiples preocupaciones por parte de la dirigencia agropecuaria en torno a las inversiones que se tiene en materia agrícola y fue expuesta hoy por Eduardo Polanía Gerente del Comité.

Por su parte José Eustasio Rivera, Presidente de la Asamblea departamental, manifestó que no se puede politizar al gremio cafetero, ya que este no tiene color político, sólo se dedica a trabajar arduamente para sacar adelante a las familias opitas y dejar en alto el nombre del Huila, señalando que el nuevo eje cafetero es este y no Caldas, Risaralda y Quindío como se ha conocido habitualmente.

El dirigente además extendió la invitación a los diferentes gremios para trabajar en equipo y poder gestionar los recursos del Gobierno Nacional, con el objetivo de fortalecer cada vez más el sector y que el Huila continúe siendo líder en la producción del grano.